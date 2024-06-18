Арт-директор Avowed объясняет, почему студия выбрала яркий, красочный стиль

Когда Obsidian Entertainment впервые представили Avowed с трейлером CGI в 2020 году, игра была очень похожа на Skyrim с точки зрения довольно мрачного, сурового художественного стиля. Однако геймплей 2023 года показал другое, более красочное художественное направление, которое изначально не очень понравилось некоторым фанатам.
В разговоре с Screen Rant арт-директор Obsidian Мэтт Хансен наконец рассказал об эстетическом выборе студии для Avowed. Он также объяснил, что игроки увидят множество биомов в Живых Землях.
Что касается меня, я большой поклонник фэнтезийных игр и жанра фэнтези. Я также большой поклонник ярких миров. То, что вы часто видите, и это действительно полезный эффект, заключается в том, что многие фэнтезийные игры будут иметь более приглушенную палитру, более мрачный вид, потому что это мгновенно вызывает ностальгию. Вы сразу же чувствуете, что переноситесь в старый мир, потому что мы ассоциируем эту цветовую палитру с историей, хотя на самом деле история была такой же яркой, как и сегодня, за исключением всех этих светодиодов и тому подобного.
Я хотел задействовать это просто потому, что я думаю, что конфликт намного интереснее, когда он в полном цвете. Кроме того, сам мир — это прекрасная палитра, из которой можно черпать вдохновение. Другая половина этого — это сами Живые Земли, как они упоминаются в наших предыдущих играх, это экзотическое и очень опасное место. Когда люди думают об экзотике и опасности, они думают о таких вещах, как ядовитые лягушки-дротики и все эти очень яркие формы опасности. Мы хотели задействовать это и здесь, но также в Avowed есть области, где это немного приглушено. Мы можем играть на этой двойственности и играть на этих контрастах.
Люди воспринимают контраст — так мы воспринимаем все, контраст между вещами. Имея область, которая является мрачным болотом, и переходя от него к яркой красной пустыне, к пепельной пустоши и переключаясь между всеми этими различными областями, это делает мир очень, очень грандиозным. Живые земли — это один континент, но создается ощущение, что вы путешествуете по всей планете между всеми этими различными биомами, поэтому мы действительно хотели это использовать.
Недавно мы узнали, что Avowed будет включать вид от третьего лица (в дополнение к уже подтвержденному виду от первого лица), а также возможность изменить спецификацию вашего персонажа. В статье, опубликованной в блоге Obsidian, была указана дата выпуска 12 ноября, хотя она была быстро изменена — студия, вероятно, не готова подтвердить это. Игра выйдет на ПК и Xbox Series S|X.
Можно быть ярким и красочным без аляповатости и мультяшности. Сказали бы просто: нету денег на графон, сори.
Пора Obsidian на мороз. Лягушки у него, видите ли, на контрасте...
Потому что прошлая игра была такая же, а по другому не умеют. Надеюсь, хотя для этой не придётся ставить моды и править графон просто что бы глаза не болели.
После обсера очередной игры от обсидианов, их ждёт закрытие как недавно закрывшуюся танго геймворкс, скриньте.
Потому что им так сказали консультанты аля Свит Бэйби. Этот парашный фортнайтовский стиль - их известный почерк.
Если честно, то мне атмосфера первого тизера понравилась гораздо больше. Действительно было видно, что игра во вселенной Pillars of Eternity. А нынешний вариант, хоть и выглядит приятно, но смотрится скорее как The Outer Worlds в Фэнтези сеттинге
А это он и есть)
Не любитель мрачных тонов в играх, но и стиль графики данной игры не особо нравится. Посмотрим какими будут другие локации и как это все будет смотреться на релизе проекта.
Да собственно мало кто против цветов если они в меру разумного)
Люблю вырвиглазный кислотный стиль игр и т.п., но в этой игре как мне кажется он не особо уместен.
Obsidian нет - нет и PoE. Хотят разрушить оригинальную атмосферу? (имхо выдающуюся). Закос под недофолыч НВ? (Честно говоря даже не помню как называется, хотя проходил раза 3, потому что не запоминается, вроде аутер ворлдс, как будто он пролог фолыча НВ)))
Или им надо продолжать делать изометрию, хотя там сюжеты уже некому писать, питаются теперь тупым экшончиком все "задавить"