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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 291 оценка

Арт-директор Avowed ответил на критику Илона Маска по поводу использования местоимений в игре

Gruz_
Новости

На днях Илон Маск выступил с критикой Avowed, новой игры от Obsidian Entertainment, за то, что в фэнтезийной РПГ есть возможность выбора местоимений. И вот теперь один из разработчиков игры решил ответить владельцу социальной сети X.

В своем официальном аккаунте Bluesky Мэтт Хансен, арт-директор Obsidian, подверг критике Илона Маска за его позицию и заявил, что он рад, что разозлил миллиардера, подчеркнув, что в мире нет «ни одного человека, которого бы я предпочел разозлить».

Мне так хотелось разозлить его моей игрой, и я не могу поверить, что это действительно произошло. Что ж, ты еще не видел базовых настроек. Честное слово, это просто поразительно, когда самый богатый, самый дерьмовый ребенок в мире жалуется на то, что я делаю. Я откровенно обескуражен. Я не могу придумать ни одного человека в мире, кому бы я предпочел насолить. В любом случае, Avowed выходит 18 февраля следующего года. Обязательно ознакомьтесь с ней, если вас не пугает вирус woke.

Avowed - не первая фэнтезийная РПГ, ставшая причиной споров в социальных сетях из-за использования местоимений. Подобное не так давно наблюдалось с игрой Dragon Age: The Veilguard от BioWare.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в подписке Game Pass.

-41
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
taotahu1992

Вот зря, Илон вполне может выкупить акции компании и выгнать на мороз наглеца. Тем более злить Илона, который весьма серьёзно пострадал от повесточных. Запасаемся попкорном и ждём.

21
Orbit0330

Тем более злить Илона, который сейчас при Трампа(который сам выступает против повестки) Действительно, что-то может произойти😄

10
FlyRazer

В это мы не играем)

15
AtmosphericHickory

«Мне так хотелось разозлить его моей игрой, и я не могу поверить, что это действительно произошло». - Собственно, ради чего и разрабатываются современные игры. Какое там искусство, игры даже для развлечения не делают сейчас.

13
MunchkiN 616

типа для троллинга игроков разрабатывают кек

0
Пользователь ВКонтакте

Ну то есть этот профнепригодный дятел подтвердил, что в это лучше не играть // Александр Ковалёв

11
Kostya Bashmakov

использовать игру чтобы комуто(покупателю игры) насолить

мда

10
Nodas

Романы мы делать не будет, потому что слишком сложно, но вот время и силы на повесточную хрень мы потратим

10
digitalkid

Да может и хорошо что романы не делают.. а-то опять компаньоны будут манерным педиками как в балдуре. Буээ.

1
Кей Овальд

Понятно, значит игра точно заражена ВОК-вирусом. Значит иду мимо.

10
Ceiv

Какие все повесточные агрессивные! Они думают ТОЛЬКО о себе любимых! Таких прививать нужно, чтобы других не заражали. Авовед теперь точно мимо.

10
GraF68ru

Над романами мы работать не хотим, но над местоимениями пыжились до упора. Это не обсидиан, а кучка ленивых клоунов.

9
NorutaUz

Похоже, очередная игра отправляется в мусор досрочно, жаль, надежды были, но арт-директор их похоронил окончательно

9
Nekliud

Это что там в неких "базовых настроек"? Что выбор местоимений это так, мелочь.

8
ComprehensiveWestin

т.е. эта пародия на человека потратил кучу денег на создание игры, чтоб позлить одного Илона Маска? Серьёзно? это даже звучит ущербно.

5
illero

Кто-нибудь когда-нибудь из разработчиков отвечал по существу? По моему, никто и никогда. Все несут какую-то чушь

4
Serj77777

"Самый дерьмовый ребёнок в мире"это перевод плохой или это очередной фашист с раздолбанным анусом и пеной на роже,старается поменять весь мир под себя?)

4
AceTheKing

Проверил: он действительно назвал его "самым дерьмовым ребенком в мире". А до этого и вовсе порвался, назвав Маска "little shit", что можно перевести как ничтожество/кусок д*рьма.

20 января будет извиняться и говорить что его не так поняли...))

4
Serj77777 AceTheKing

Я бы наказал падлу,но Маск вряд ли ответит на эту провокацию,для него это слишком мелкий таракан.)

4
digitalkid AceTheKing

У этой сои конечно совсем каша в башке такое пукнуть. Считаем минуты до того как ему пинка дадут из студии.

0
johndark

Подождем выхода этой поделки и ее позорного провала, судя по тому, что нам показывают в видосиках, и как этот любитель вока потом будет оправдываться и искать виновных. Вот уж Илона наша Маск поржет над ним.

4
Orbit0330

С другой стороны в CP2077 можно член прикрутить женщине и норм 😂

3
Nodas

Потому что в киберпанке это уместно и логично вписывается в мир

-1
Yoshemitsu

Ты не понимаешь, это другое. Как и не бинарность в Baldurs Gate 3

Гомик Керри и лесбиянка Джуди это хорошо-хорошо и шедевр CDPR "уместно и вписано в мир".

А гомик Бродер и лесбиянка Одесса это повестка и гивно от Юбейсофт. Ну не было лесбиянок в древней Греции и гомосеков викингов, ну и Локи не спал с конем...

-3
MunchkiN 616 Yoshemitsu

локо чета помню прикинулся кобылой и кого то там соблазнил в таком виде. так что проказник был еще тот. в греческих мифах зевс вроде в бычка преврашался и украл в таком виде какую то кожанную бабу.

0
Anton Vasiljev Yoshemitsu
Ну не было лесбиянок в древней Греции и гомосеков викингов, ну и Локи не спал с конем

ахахахах

0
Simple Jack

Схавают, obsidian ругать не модно, ЭТОЖАПСИДИАН

3
utbrock
когда самый богатый, самый дерьмовый ребенок в мире жалуется на то, что я делаю.

у кого то фляга свистит

1
Langlitz

Вообще, конечно, странный способ пропиарить игру, учитывая как вот только за осень провалилось несколько игры, которые своей главной фишкой делали повестку. Даже если ее там выше крыши, я б на их месте акцентировал внимание на другом. Странные ребята.

1
Maxinick

мне кажется в рпг должно быть много выбора и чем его больше, тем лучше. Было бы здорово на самом деле если бы при выборе местоимения ОНИ гг бы так себя называл в диалогах и это бы влияло на игровой процесс, скажем ему бы крутили у виска))

0
Oliver Afton

что значит использования местоимений? Поясните пещерному

0
Nodas

Он, она, они, оно, мы, так понятнее ?

0
Oliver Afton Nodas

Аааа...понял

0
MunchkiN 616

какой стремный ответ. разложил бы почему в фентози игре местоимения умесны а вместо этого стал абзыватся.

0
ZAUSA

Напоминаю, что в Baldur's Gate 3 есть такое, но "это другое".

-1
Valend

Это то же самое, но стрелочка тогда только дрожала, а сейчас похоже поворачивается.

0
ckott4

разве в балдуре можно выбирать местоимения?

0
smallhell

Почему "другое"?
БГ3 хорошая игра вопреки наличию этих элементов, а не благодаря, как говорится. Если бы их не было, БГ3 была бы просто монументальна.

1
ZAUSA smallhell

Илон Маск подтвердил? Если нет, то и обсуждать нечего. Либо вы согласны с ним и BG3 бракуем, либо не согласны.

-1
Kitocun

Разозлить Маска? Надеюсь, он не такой мелочный, как этот арт-директор, чтоб кидаться обидками, как младшеклассник.

-1
100 мешочков компа нет

Красавчик, а то это дурачок Маск уже достал, в каждой бочке затычка. Жаль, эта обиженка щас забанит его.

-1