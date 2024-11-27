Арт-директор Avowed ответил на критику Илона Маска по поводу использования местоимений в игре

На днях Илон Маск выступил с критикой Avowed, новой игры от Obsidian Entertainment, за то, что в фэнтезийной РПГ есть возможность выбора местоимений. И вот теперь один из разработчиков игры решил ответить владельцу социальной сети X.
В своем официальном аккаунте Bluesky Мэтт Хансен, арт-директор Obsidian, подверг критике Илона Маска за его позицию и заявил, что он рад, что разозлил миллиардера, подчеркнув, что в мире нет «ни одного человека, которого бы я предпочел разозлить».
Мне так хотелось разозлить его моей игрой, и я не могу поверить, что это действительно произошло. Что ж, ты еще не видел базовых настроек. Честное слово, это просто поразительно, когда самый богатый, самый дерьмовый ребенок в мире жалуется на то, что я делаю. Я откровенно обескуражен. Я не могу придумать ни одного человека в мире, кому бы я предпочел насолить. В любом случае, Avowed выходит 18 февраля следующего года. Обязательно ознакомьтесь с ней, если вас не пугает вирус woke.
Avowed - не первая фэнтезийная РПГ, ставшая причиной споров в социальных сетях из-за использования местоимений. Подобное не так давно наблюдалось с игрой Dragon Age: The Veilguard от BioWare.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в подписке Game Pass.
Вот зря, Илон вполне может выкупить акции компании и выгнать на мороз наглеца. Тем более злить Илона, который весьма серьёзно пострадал от повесточных. Запасаемся попкорном и ждём.
Тем более злить Илона, который сейчас при Трампа(который сам выступает против повестки) Действительно, что-то может произойти😄
В это мы не играем)
«Мне так хотелось разозлить его моей игрой, и я не могу поверить, что это действительно произошло». - Собственно, ради чего и разрабатываются современные игры. Какое там искусство, игры даже для развлечения не делают сейчас.
типа для троллинга игроков разрабатывают кек
Ну то есть этот профнепригодный дятел подтвердил, что в это лучше не играть // Александр Ковалёв
использовать игру чтобы комуто(покупателю игры) насолить
мда
Романы мы делать не будет, потому что слишком сложно, но вот время и силы на повесточную хрень мы потратим
Да может и хорошо что романы не делают.. а-то опять компаньоны будут манерным педиками как в балдуре. Буээ.
Понятно, значит игра точно заражена ВОК-вирусом. Значит иду мимо.
Какие все повесточные агрессивные! Они думают ТОЛЬКО о себе любимых! Таких прививать нужно, чтобы других не заражали. Авовед теперь точно мимо.
Над романами мы работать не хотим, но над местоимениями пыжились до упора. Это не обсидиан, а кучка ленивых клоунов.
Похоже, очередная игра отправляется в мусор досрочно, жаль, надежды были, но арт-директор их похоронил окончательно
Это что там в неких "базовых настроек"? Что выбор местоимений это так, мелочь.
т.е. эта пародия на человека потратил кучу денег на создание игры, чтоб позлить одного Илона Маска? Серьёзно? это даже звучит ущербно.
Кто-нибудь когда-нибудь из разработчиков отвечал по существу? По моему, никто и никогда. Все несут какую-то чушь
"Самый дерьмовый ребёнок в мире"это перевод плохой или это очередной фашист с раздолбанным анусом и пеной на роже,старается поменять весь мир под себя?)
Проверил: он действительно назвал его "самым дерьмовым ребенком в мире". А до этого и вовсе порвался, назвав Маска "little shit", что можно перевести как ничтожество/кусок д*рьма.
20 января будет извиняться и говорить что его не так поняли...))
Я бы наказал падлу,но Маск вряд ли ответит на эту провокацию,для него это слишком мелкий таракан.)
У этой сои конечно совсем каша в башке такое пукнуть. Считаем минуты до того как ему пинка дадут из студии.
Подождем выхода этой поделки и ее позорного провала, судя по тому, что нам показывают в видосиках, и как этот любитель вока потом будет оправдываться и искать виновных. Вот уж Илона наша Маск поржет над ним.
С другой стороны в CP2077 можно член прикрутить женщине и норм 😂
Потому что в киберпанке это уместно и логично вписывается в мир
Ты не понимаешь, это другое. Как и не бинарность в Baldurs Gate 3
Гомик Керри и лесбиянка Джуди это хорошо-хорошо и шедевр CDPR "уместно и вписано в мир".
А гомик Бродер и лесбиянка Одесса это повестка и гивно от Юбейсофт. Ну не было лесбиянок в древней Греции и гомосеков викингов, ну и Локи не спал с конем...
локо чета помню прикинулся кобылой и кого то там соблазнил в таком виде. так что проказник был еще тот. в греческих мифах зевс вроде в бычка преврашался и украл в таком виде какую то кожанную бабу.
ахахахах
Схавают, obsidian ругать не модно, ЭТОЖАПСИДИАН
у кого то фляга свистит
Вообще, конечно, странный способ пропиарить игру, учитывая как вот только за осень провалилось несколько игры, которые своей главной фишкой делали повестку. Даже если ее там выше крыши, я б на их месте акцентировал внимание на другом. Странные ребята.
мне кажется в рпг должно быть много выбора и чем его больше, тем лучше. Было бы здорово на самом деле если бы при выборе местоимения ОНИ гг бы так себя называл в диалогах и это бы влияло на игровой процесс, скажем ему бы крутили у виска))
что значит использования местоимений? Поясните пещерному
Он, она, они, оно, мы, так понятнее ?
Аааа...понял
какой стремный ответ. разложил бы почему в фентози игре местоимения умесны а вместо этого стал абзыватся.
Напоминаю, что в Baldur's Gate 3 есть такое, но "это другое".
Это то же самое, но стрелочка тогда только дрожала, а сейчас похоже поворачивается.
разве в балдуре можно выбирать местоимения?
Почему "другое"?
БГ3 хорошая игра вопреки наличию этих элементов, а не благодаря, как говорится. Если бы их не было, БГ3 была бы просто монументальна.
Илон Маск подтвердил? Если нет, то и обсуждать нечего. Либо вы согласны с ним и BG3 бракуем, либо не согласны.
Разозлить Маска? Надеюсь, он не такой мелочный, как этот арт-директор, чтоб кидаться обидками, как младшеклассник.
Красавчик, а то это дурачок Маск уже достал, в каждой бочке затычка. Жаль, эта обиженка щас забанит его.