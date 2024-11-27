Арт-директор Avowed ответил на критику Илона Маска по поводу использования местоимений в игре

На днях Илон Маск выступил с критикой Avowed, новой игры от Obsidian Entertainment, за то, что в фэнтезийной РПГ есть возможность выбора местоимений. И вот теперь один из разработчиков игры решил ответить владельцу социальной сети X.

В своем официальном аккаунте Bluesky Мэтт Хансен, арт-директор Obsidian, подверг критике Илона Маска за его позицию и заявил, что он рад, что разозлил миллиардера, подчеркнув, что в мире нет «ни одного человека, которого бы я предпочел разозлить».

Мне так хотелось разозлить его моей игрой, и я не могу поверить, что это действительно произошло. Что ж, ты еще не видел базовых настроек. Честное слово, это просто поразительно, когда самый богатый, самый дерьмовый ребенок в мире жалуется на то, что я делаю. Я откровенно обескуражен. Я не могу придумать ни одного человека в мире, кому бы я предпочел насолить. В любом случае, Avowed выходит 18 февраля следующего года. Обязательно ознакомьтесь с ней, если вас не пугает вирус woke.

Avowed - не первая фэнтезийная РПГ, ставшая причиной споров в социальных сетях из-за использования местоимений. Подобное не так давно наблюдалось с игрой Dragon Age: The Veilguard от BioWare.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в подписке Game Pass.