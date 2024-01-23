Avowed будет бесклассовой игрой с деревом способностей в духе Skyrim

Несмотря на то, что действие игры Avowed разворачивается во вселенной Pillars of Eternity, разработчики не стали повторять структуру предыдущих игр, банально перенося изометрическую CPRG в RPG от первого лица.
Разработчики из Obsidian Entertainment дали интервью, в котором упомянули, что их новая игра скорее напоминает Skyrim, оставляя позади систему классов игр Pillars в пользу дерева способностей, которые игрок может выучить по мере повышения уровня.
"Avowed - это бесклассовая игра. Существует несколько деревьев способностей и игрок сможет выбирать нужные ему способности по мере повышения уровня и прогресса, при необходимости меняя специализацию. В начале игры игрок будет выбирать между различными фоновыми архетипами, но они не привязывают игрока к конкретному выбору или сборке, а вместо этого обеспечивают своего рода отправную точку для создания собственного персонажа." - сказали разработчики
Разработчики решили сделать бесклассовую игру на фоне того, что многие игроки жаловались на чересчур перегруженную систему классов в Pillars of Eternity, в которых необходимо было разбираться по много часов, что отталкивало многих игроков. Obsidian Entertainment решили пересмотреть эту систему, чтобы Avowed стала более "дружелюбной" игрой. Тем не менее, разработчики говорят, что в дереве способностей будет огромное количество действительно уникальных и необычных способностей - любителям классов не стоит расстраиваться, дереву способностей тоже будет чем их удивить.
Avowed выйдет на Xbox Series X/S и PC осенью 2024 года.
с деревом способностей
Главное, чтоб игра не была деревянной как скайрим