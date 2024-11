Avowed будет иметь встроенный глоссарий, чтобы помочь вам разобраться в сложном лоре игры

Лор и механики в таких CRPG, как Pillars of Eternity, могут запутать даже опытных игроков. Поэтому Avowed будет иметь свой собственный глоссарий, который поможет разобраться в самых сложных концепциях игры даже тем, кто не был знаком со вселенной до этого.

События предстоящей RPG от Obsidian Entertainment разворачиваются в мире Эоры, изначально представленным в Pillars of Eternity. Желая сделать игру доступной как для новых игроков, так и для давних поклонников, руководитель по работе с картами и регионами и старший дизайнер уровней (Region Director & Senior Area Designer), Берто Ритгер, в интервью EGX рассказал о задаче в работе над игрой.



Две игры Pillars of Eternity наполнили Эору огромным количеством лора, который может отпугнуть новых игроков. «Хотя это существующая IP, мы постарались сделать игру как можно более понятной для людей, незнакомых с Pillars of Eternity», — говорит Ритгер. «Все написано так, чтобы информация подавалась постепенно, и чтобы вы могли спокойно вникнуть в законы и правила Эоры».



Кроме того, Ритгер подтверждает, что Avowed будет включать глоссарий, который поможет игрокам глубже погрузиться в лор или просто найти или освежить информацию о конкретной сущности в игре. Для справки: эта функция присутствует и в других играх Obsidian, например в Pentiment. «Вы можете приостановить разговор в любое время, а также посмотреть термины, которые выделены в этих разговорах», — добавляет он.



Obsidian, вероятно, стремится повторить успех Larian Studios, и для Ритгера важно, чтобы новички в жанре или франшизе не испугались глубины лора серии.