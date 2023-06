Avowed будет масштабнее, чем другие игры Obsidian, и в ней будет все, что мы ждем от ролевых игр ©

По словам разработчика Брайара Дьеме из Obsidian Entertainment, Avowed будет превосходить по масштабам многие проекты студии. В частности, он заявил, что генеральный директор Obsidian Entertainment Фергюс Уркхарт был неправ, сравнивая ее с The Outer World или Star Wars: Knight of the Old Republic II.

По словам Дьема, такое сравнение некорректно, поскольку Avowed будет масштабнее обеих этих игр, с действительно "большим, открытым миром". И хотя разработчик признал, что официальные комментарии Obsidian Entertainment были призваны умерить ожидания пользователей, Avowed действительно будет значительно больше, чем вышеупомянутые игры.

Разработчик также заверил, что, хотя над игрой было проделано много работы (из-за частичной перезагрузки год назад), Avowed понравится всем поклонникам RPG, а точнее, всем, кто является поклонником творчества Obsidian. В частности, речь идет о NPC, квестах, игровых механиках и великолепной истории, стоящей за всем этим.

Тот факт, что Avowed будет больше, чем The Outer Worlds, должен порадовать поклонников студии, поскольку многие считали, что космическая ролевая игра получилась немного недоработанной.

Посмотрим, сможет ли студия реализовать все свои обещания, так как планируется, что Avowed выйдет в конце 2024 года на Xbox X|S Series и ПК, а также будет доступна в Xbox Games Pass со дня релиза.