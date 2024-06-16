Avowed будет похожа на The Outer Worlds с точки зрения "продолжительности и широты", говорит игровой директор

Похоже, что Avowed, предстоящая ролевая игра от Obsidian Entertainment, будет похожа по размеру на предыдущую RPG студии - The Outer Worlds. Это по словам игрового директора Avowed Кэрри Патель, с которой недавно удалось пообщаться TechRadar Gaming. Во время интервью Патель спросили, может ли она поделиться подробностями о размерах мира Avowed, а также о том, сколько времени потребуется игрокам, чтобы пройти её в первый раз.
«Как с точки зрения как масштаба, так и структуры игры я бы посмотрела на The Outer Worlds как на довольно хорошую точку сравнения», - объясняет Патель. «Это будет в целом похоже с точки зрения продолжительности и широты опыта, а также похоже с точки зрения структуры».
Что касается указанной структуры Avowed, Патель утверждает, что мир сегментирован на несколько открытых зон, как это было в случае с The Outer Worlds.
«Вместо чистого открытого мира, где у вас есть одна огромная, непрерывная карта, у вас есть ряд открытых зон, которые открываются по мере продвижения по сюжету, и это действительно позволяет нам придать каждой из них особый характер — действительно разную эстетику. На данный момент вы видели Шаттерскарп, который представляет собой пустыню со скалистыми возвышенностями, а теперь мы также увидели Emerald Stair, который является почти полной противоположностью; эта очень болотистая, мрачная, пышная, зеленая лесная зона.
Таким образом, наличие этих открытых зон позволяет нам придать каждой локации действительно уникальный характер, а также позволяет нам создать ощущение протяженности и расстояния между ними, когда вы перемещаетесь из одной части Живых земель в другую».
Avowed выйдет на консолях Xbox текущего поколения, ПК и Xbox Game Pass в конце 2024 года.
Ну учитывая какая пёстрая палитра цветов была в The Outer Worlds то ничего удивительного.
Уберите вырвеглазные цвета аж до блювотины
Люди надеялись на TES, а когда им показали скриншоты, то сразу поняли - The Outer Worlds.
Зная Абсидианов глупо надеяться на TES, там другая колея))
Получается у нас теперь будет пятак скучных зон через которые нельзя будет фасттревелом переходить, что бы опять что? Затянуть геймплей? Серьёзно?