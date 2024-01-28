Avowed будет сбалансированной игрой: идеального билда в ней не существует

Разработчики из Obsidian Entertainment продолжают делиться подробностями их грядущей игры Avowed. В этот раз геймдизайнер игры, Гейб Парамо, рассказал некоторые подробности о системе развития персонажа.
По словам разработчика, для студии в первую очередь было важно создать игру, которая позволяет игроку играть так, как ему вздумается. В том числе это правило относится и к боевой системе игры - игрок сможет комбинировать любые виды оружия.
Например, игрок может использовать щит в левой руке, а пистолет в правой, или тихий кинжал в одной руке, но шумный пистолет с перезарядкой в другой. Нет какой-то идеальной комбинации, у всего оружия есть свои плюсы и минусы под каждый конкретный случай. При этом игра будет очень лояльна к игроку, если он захочет попробовать что-то новое: в игре можно будет перераспределять навыки чтобы опробовать новые билды.
Геймдиректор игры, Кэрри Патель, так же немного рассказала о лояльности игры к новичкам мира Pillars. По ее словам, те, кто уже играл в предыдущие игры серии, увидят знакомые места и даже несколько старых персонажей, но при этом студия делает игру таким образом, чтобы игроки впервые попавшие в этот мир тоже хорошо провели время. Разработчики не хотят сваливать на игроков кучу текста, поэтому в данный момент работают над внедрением в игру системы, которая при наведении курсора на определенный объект выдавала бы игроку краткую подсказку что он из себя представляет, тем самым практически не отрывая его от игрового процесса.
Есть подозрение что разнообразия в игре тоже не будет
Среди сбалансированной экипировки всегда найдётся самая сбалансированная
баланс это автолевелинг?
Это плохо? Я люблю автолевелинг, ибо тогда сила игрока растёт одновременно с силой врагов. И таким образом к концу игры ты не станешь терминатором. Враги по-прежнему будут представлять для тебя угрозу. У игрока появилось больше заклинаний и способностей? Значит и у врага тоже. Автолевелинг усиливает интересе к игре. Автолевелинг делает прокачку максимально осмысленной, смысла в прокачке становится больше.
Да если бы. Обычно автолевелинг - это про модификаторы хп и урона. Жаба 80 уровня не получит каких-то новых атак или способностей, только станет жирнее и будет больнее бить. В таком случае прокачка становится бессмысленной.
Конечно, но будет что-то что легче собрать, вкачать, будет просто наносить нужный урон и т.д
я играл во много их игр, можно сказать они сами не знают что такое баланс да собственно и никто
С каждым их проектом создается ощущение что еще давно, в мечтах Обсидиан было плюнуть на эти все полноценные РПГ и,
особо не заморачиваясь, лепить на конвеере линейные экшены с легкими а то и примитивными элементами РПГ в разных сеттингах,
и вот с Awowed, с каждой новостью, они всё ближе к своей мечте...
что-то верится с трудом, мета есть во всем
Гыг, это они так думают))) Игроки всегда найдут как поставить игру на колени.
А потом кто то взял стелс-лучника