Avowed достигла отметки в 17 000 одновременных игроков в Steam после глобального релиза

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment официально вышла в Steam и уже собрала 17 171 одновременных игроков, согласно данным SteamDB. В период раннего доступа этот показатель составлял 13 000.

Для сравнения, предыдущая RPG студии, The Outer Worlds, достигла 20 349 одновременных игроков. Однако стоит учитывать, что Avowed также доступна в PC Game Pass, что могло повлиять на статистику Steam.

Обычно активность в новых релизах возрастает в первые выходные, так что у Avowed есть шанс увеличить показатели.

Avowed доступна на Xbox Series X/S и PC.