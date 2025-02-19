Avowed достигла отметки в 17 000 одновременных игроков в Steam после глобального релиза

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment официально вышла в Steam и уже собрала 17 171 одновременных игроков, согласно данным SteamDB. В период раннего доступа этот показатель составлял 13 000.
Для сравнения, предыдущая RPG студии, The Outer Worlds, достигла 20 349 одновременных игроков. Однако стоит учитывать, что Avowed также доступна в PC Game Pass, что могло повлиять на статистику Steam.
Обычно активность в новых релизах возрастает в первые выходные, так что у Avowed есть шанс увеличить показатели.
Avowed доступна на Xbox Series X/S и PC.
скачал пиратку, покупать такое сомнительно, особенно ценник выше чем у других более крутых игр
как будет совсем скучно можно поиграть
Это успех, я считаю.
Онлайн расставил точки над И.
Ждем реакцию разработчика, что это игроки не поняли их гениальную игру.
П.с. Как аркада на СтимДек игра наверно ниче - все так ярко, красочно, энергично.
для всего мира с 8 млрд жителей это не так уж и много :)
У тебя в подписках гта6, код, старфилд, марвел и прочий трешак. Боюсь главный лошпед здесь ты
ABOBA // Dmitry Polyanskiy
Игра в геймпассе лежит с первого дня, но пегешечка упорно будет писать про онлайн стима в середине рабочей недели.
В целом не все так плохо. Конечно есть недоработки, да и в целом сейчас не угодить народу, все не так, ну и конечно повестка в играх уже достигла трешовых масштабов. При этом страдает сама игра. Так механики знакомы, разок пройти можно, есть схожесть с TES, но не затягивает. Почему-то нет сейчас в играх чего-то нового, уникального, но даже если ехать по старым рельсам можно обосраться, примеров куча)
в зелёном магазине она раньше чем в стиме появилась)ужне некоторые прошли давно))) // Дмитрий Черкашин
в целом по оценке чуть выше чем у последнего драгон эйдж, баллов 2-3 из 10.
Это провал!!
// Алексей Евреинов
А ведь когда первый раз анонсировали игру, говорили будет темное фентези. А в итоге опрокинули, сделали блевотное мыльцо анимешное. Как же деградировали в плане графики современные игры. Я вам напомню, Возьмак 3 15 года, Игра по властелину колец 17 года.
А все потому что мы сами стали это хавать. ТУт на этом форуме полно людишек дефающий такого вида мобильный графон.