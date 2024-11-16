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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 279 оценок

Avowed можно купить в Battle.net используя золото из World of Warcraft

butcher69
Новости

Новую фэнтезийную RPG от Obsidian Entertainment, Avowed, можно будет приобрести через платформу Battle.net. Игра, релиз которой запланирован на 18 февраля 2025 года, уже доступна для предзаказа. Среди предложений есть премиум-издание, предоставляющее пятидневный ранний доступ.

Особенность в том, что Avowed можно купить, используя золото из World of Warcraft. Через WoW Token, который обменивается на $15 в кошельке Blizzard, стоимость стандартного издания игры ($70) составляет около 1,4 миллиона золота. Хотя это внушительная сумма, игроки имеют несколько месяцев для накопления средств, выполняя задания, участвуя в аукционах или занимаясь фармом.

Решение добавить Avowed в Battle.net стало сюрпризом, ведь ранее платформа была эксклюзивом для игр Blizzard и Activision. Однако после завершения сделки Microsoft по приобретению Activision Blizzard за $68,7 миллиарда, интеграция других игр Microsoft в Battle.net стала логичным шагом.

Для тех, кто не готов фармить золото, остаются более традиционные способы покупки Avowed — в Steam или через подписку Game Pass Ultimate. Но возможность обменять внутриигровое золото на реальную игру добавляет процессу увлекательности.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex Row

В баттл нете можно купить все, используя золото из варкрафта.

2
saa0891

Нужно больше золота

2
0ncnjqybr

Можно, но не нужно.

1
Night Driving Avenger

Так плохо с предзаказами, что сливают за золотишко ВоВки. Майкрософ, итоги

-2
cheezypizey

Как можно перепутать горячее с холодным?

1