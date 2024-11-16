Avowed можно купить в Battle.net используя золото из World of Warcraft

Новую фэнтезийную RPG от Obsidian Entertainment, Avowed, можно будет приобрести через платформу Battle.net. Игра, релиз которой запланирован на 18 февраля 2025 года, уже доступна для предзаказа. Среди предложений есть премиум-издание, предоставляющее пятидневный ранний доступ.

Особенность в том, что Avowed можно купить, используя золото из World of Warcraft. Через WoW Token, который обменивается на $15 в кошельке Blizzard, стоимость стандартного издания игры ($70) составляет около 1,4 миллиона золота. Хотя это внушительная сумма, игроки имеют несколько месяцев для накопления средств, выполняя задания, участвуя в аукционах или занимаясь фармом.

Решение добавить Avowed в Battle.net стало сюрпризом, ведь ранее платформа была эксклюзивом для игр Blizzard и Activision. Однако после завершения сделки Microsoft по приобретению Activision Blizzard за $68,7 миллиарда, интеграция других игр Microsoft в Battle.net стала логичным шагом.

Для тех, кто не готов фармить золото, остаются более традиционные способы покупки Avowed — в Steam или через подписку Game Pass Ultimate. Но возможность обменять внутриигровое золото на реальную игру добавляет процессу увлекательности.