Avowed перенесли не из-за проблем с качеством, а из-за плотного расписания осенних релизов для Xbox

Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, объяснил, что выход RPG Avowed от студии Obsidian перенесли не из-за проблем с качеством, а из-за плотного расписания осенних релизов для Xbox. Изначально игра планировалась к выходу в ноябре 2024 года, но теперь её дата релиза перенесена на 18 февраля 2025 года.

Как пояснил Спенсер в интервью Game File, осень для Xbox и Game Pass оказалась слишком насыщенной крупными релизами, включая Call of Duty: Black Ops, Diablo 4: Vessel of Hatred, Microsoft Flight Simulator, Indiana Jones and the Ancient Circle, а также временный эксклюзив S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Microsoft решила перенести Avowed на более подходящее время, чтобы дать геймерам «передохнуть» и насладиться другими играми.

«Мы можем позволить себе такую отсрочку, когда у нас есть целая линейка осенних релизов, — сказал Спенсер. — Это позволяет Obsidian использовать это время на усовершенствование игры». Спенсер добавил, что перенос был согласован с главой Xbox Game Studios Мэттом Бути, чтобы стратегически распределить релизы в Game Pass и оптимизировать график.

Помимо этой новости, Фил Спенсер намекнул на возможные будущие приобретения, рассмотрение портативной консоли Xbox, а также на эксклюзивы, которые могут появиться на других платформах, таких как PlayStation и Nintendo.