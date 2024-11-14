Avowed перенесли не из-за проблем с качеством, а из-за плотного расписания осенних релизов для Xbox

Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, объяснил, что выход RPG Avowed от студии Obsidian перенесли не из-за проблем с качеством, а из-за плотного расписания осенних релизов для Xbox. Изначально игра планировалась к выходу в ноябре 2024 года, но теперь её дата релиза перенесена на 18 февраля 2025 года.
Как пояснил Спенсер в интервью Game File, осень для Xbox и Game Pass оказалась слишком насыщенной крупными релизами, включая Call of Duty: Black Ops, Diablo 4: Vessel of Hatred, Microsoft Flight Simulator, Indiana Jones and the Ancient Circle, а также временный эксклюзив S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Microsoft решила перенести Avowed на более подходящее время, чтобы дать геймерам «передохнуть» и насладиться другими играми.
«Мы можем позволить себе такую отсрочку, когда у нас есть целая линейка осенних релизов, — сказал Спенсер. — Это позволяет Obsidian использовать это время на усовершенствование игры». Спенсер добавил, что перенос был согласован с главой Xbox Game Studios Мэттом Бути, чтобы стратегически распределить релизы в Game Pass и оптимизировать график.
Помимо этой новости, Фил Спенсер намекнул на возможные будущие приобретения, рассмотрение портативной консоли Xbox, а также на эксклюзивы, которые могут появиться на других платформах, таких как PlayStation и Nintendo.
По этому мы кинем её под каток февральских релизов....
Ну на тот момент kingdom come deliverance 2 и assassin's creed shadows были как раз осенними и перенос avowed выглядел целесообразно, а из остальных так себе конкуренты. Речь не о качестве, а о специфике игр, целевая аудитория разная у них ИМХО
тут даже не в целевой, а в информационном пространстве их тупо не услышат. А так забавно вышло с переносом. Мне кажеться игру перенесут на весну.
Почему же, MH Wilds и Civ7 +- на слуху (по крайней мере на уровне с Avowed, тут как раз решает различная целевая аудитория). А вот по остальным играм со скрина согласен, слышал только про ремейк Ларки и то не знал дату выхода
из-за плотного расписания осенних релизов
Струсили
Опять негры что ли?! О господи
Верю.
Я поверил.
филька спенсер уже расчехляет 5 километровый свиток со списком хитов для анонса как и обещал
и в итоге опять попали в плотное расписание игр 😅 // Иван Зуев
это будет очередной лучший год для иксбокс)))
Резко вычищают небинарных трансов после триумфального ДА? 😆
наверно правельно так бы ей пришлось с драгон аге на страже боротся. новый драгон аге! а рядом какойто авовед. даже не пилярс оф этернити: авовед.