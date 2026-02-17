Avowed получила крупное юбилейное обновление и вышла на PS5

Спустя год после выхода на ПК и Xbox, спорная игра Avowed от Obsidian обогащает библиотеку игр PlayStation 5. Релиз игры на консоли Sony совпадает с выходом юбилейного обновления, которое приносит новые расы, режим «Новая игра+» и многое другое.

Одно из наиболее заметных нововведений — это введение режима «Новая игра+», позволяющего начать игру заново со всеми уникальными предметами и способностями, которые вы приобрели (за исключением божественных сил). Это сопровождается новым оружием и другими более или менее значительными функциями, такими как зеркало в базовом лагере для изменения внешности. Также стоит упомянуть включение фоторежима со стандартными настройками, от регулировки поля зрения до расстояния фокусировки, включая эффекты виньетирования и различные фильтры.

Изменив подкатегорию «Тело», вы можете найти три дополнительных варианта: гном, орлан и аумауа, каждый из которых дает определённые преимущества для таких характеристик, как Сила, Решимость и Восприятие.

Что касается производительности на PS5, Avowed предлагает обычные три режима отображения: Качество, в котором приоритет отдаётся визуальной точности; Сбалансированный (предназначен только для владельцев экранов с частотой 120 Гц); и наконец «Производительность», который пытается максимизировать частоту кадров за счёт чёткости изображения.