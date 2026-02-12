Avowed провалилась в продажах, но оказалась очень успешна в GamePass, обойдя даже Silksong и Clair Obscur

Недавно глава Obsidian Фергус Уркхарт заявил, что ни Avowed, ни The Outer Worlds 2 не достигли целевых показателей продаж, установленных Microsoft. И вот теперь всплыла весьма любопытная информация: Avowed вошла в ТОП-20 по ежедневному количеству активных пользователей в GamePass в 2025 году, встав в один ряд с такими гигантами, как Black Ops 7, Battlefield 6, Helldivers 2 и Fortnite. Информация об этом появилась на официальном сайте Xbox, который опубликовал лауреатов премии Xbox Excellence Awards 2025 года.

Что делает это достижение еще более впечатляющим, Avowed - одна из немногих игр в этом списке, в которых нет сетевой составляющей. Fortnite, Roblox и Rainbow Six Siege X - все это условно-бесплатные проекты с масштабными мультиплеерными элементами в основе. Avowed же лишена этого и представляет собой чисто сюжетную одиночную кампанию. Помимо Avowed, из чисто синглов списке оказались The Elder Scrolls IV: Oblivion и DOOM: The Dark Ages. А вот расхайпленные Hollow Knight: Silksong и Clair Obscur: Expedition 33 в ТОП-20 не вошли.

И словно в честь этого достижения, 17 февраля 2026 года выйдет обновление к годовщине релиза игры. Разработчики называют его крупнейшим в истории игры: добавят новые играбельные расы, режим "Новая игра+" и новое оружие. Вместе с патчем Avowed выйдет и на PlayStation 5.