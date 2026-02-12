Avowed провалилась в продажах, но оказалась очень успешна в GamePass, обойдя даже Silksong и Clair Obscur

Недавно глава Obsidian Фергус Уркхарт заявил, что ни Avowed, ни The Outer Worlds 2 не достигли целевых показателей продаж, установленных Microsoft. И вот теперь всплыла весьма любопытная информация: Avowed вошла в ТОП-20 по ежедневному количеству активных пользователей в GamePass в 2025 году, встав в один ряд с такими гигантами, как Black Ops 7, Battlefield 6, Helldivers 2 и Fortnite. Информация об этом появилась на официальном сайте Xbox, который опубликовал лауреатов премии Xbox Excellence Awards 2025 года.
Что делает это достижение еще более впечатляющим, Avowed - одна из немногих игр в этом списке, в которых нет сетевой составляющей. Fortnite, Roblox и Rainbow Six Siege X - все это условно-бесплатные проекты с масштабными мультиплеерными элементами в основе. Avowed же лишена этого и представляет собой чисто сюжетную одиночную кампанию. Помимо Avowed, из чисто синглов списке оказались The Elder Scrolls IV: Oblivion и DOOM: The Dark Ages. А вот расхайпленные Hollow Knight: Silksong и Clair Obscur: Expedition 33 в ТОП-20 не вошли.
И словно в честь этого достижения, 17 февраля 2026 года выйдет обновление к годовщине релиза игры. Разработчики называют его крупнейшим в истории игры: добавят новые играбельные расы, режим "Новая игра+" и новое оружие. Вместе с патчем Avowed выйдет и на PlayStation 5.
Эваут прошел по пассу, очень понравилось, живые ступники, великолепно нарисованный мир, бодрая боевка. В целом спасибо пассу, если б не он, скорее всего прошел мимо, у игры был негативный фон
Игру в этом году обещали обновить.
Добавят то, исправят сё..
А там и релиз на ПС5. ))
Интересно, это было до или уже после повышения цен на подпиську?
Так в зеленом магазине она в топ 5 входит - успех так успех
Это абсолютно ничего не значит, хорошие игры люди будут покупать за деньги, без всяких подписок. Слава б-гу, гейпас не взлетел и не стал в нетфликсом для видео игр, иначе все превратилось бы в шлак типа недавних высеров обсидианов.
По графону аналогов никто еще не сделал, пускай и сюжетно игра слабая, но все равно играть было очень приятно, на ультрах в 2к картинка и геймплей очень радовал.
я надеюсь это рейджбайт)
Г не тонет, наглядный пример))
Не понял, это закрытая статистика, которую дала сама Майкрософт??? Лол.
Верю. Тут верю. Я поверил
Нужно больше таких "РПГ". Нельзя позволять игрокам обижать NPC. Чувства NPC важны.
потому, что это чисто хрючево для геймпасс
Во как бывает.