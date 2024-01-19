Avowed решит один из самых больших недостатков Skyrim

Последняя ролевая игра Obsidian Entertainment, конкурирующая с игрой Bethesda, Avowed, продемонстрировала великолепный игровой процесс на Xbox Developer Direct. Боевые особенности и механика Avowed, по всей видимости, значительно улучшатся по сравнению со Skyrim, особенно за счет включения системы снаряжения.
Хотя презентация дала нам представление о ее фантастическом мире, а также более краткую информацию о дате выпуска Avowed осенью 2024 года, ее подход к бою, пожалуй, самый захватывающий. От владения двумя кремневыми ружьями до метания мощной магии из палочки или верного меча и щита — вы сможете быстро изменить свой подход в середине боя в игре, которая обещает стать одной из лучших ролевых игр.
Директор геймплея Габриэль Парамо объясняет, что Avowed будет иметь «гибкую боевую систему», позволяющую вам «быстро переключаться с заклинаний и меткой стрельбы на рукопашный бой». Благодаря этой системе игроки могут сохранять предметы и конфигурации, чтобы с легкостью быстро менять имеющиеся у них экипированные предметы.Это избавит игроков от частых походов в меню.
«Мы хотим дать вам свободу смешивать и подбирать свое снаряжение», — продолжает Парамо. Благодаря разнообразному выбору оружия, от таких фантастических предметов, как мечи и щиты, до здоровенных кремневых пистолетов, которыми вы даже можете пользоваться двумя оружиями, вы сможете получить «тактические преимущества» против целого ряда типов врагов. Поскольку некоторые враги чрезвычайно оборонительны или чрезвычайно сильны, вам придется изменить свой подход, чтобы добиться успеха, и эта система снаряжения позволяет вам сделать это.
«Это не просто рубящие удары», — сообщает Парамо, — «вы в реальном времени принимаете решения о том, когда использовать свои способности, мощные атаки ближнего боя, блоки, парирование и специальные атаки».
Это затрагивает одну из самых больших претензий к Skyrim от Bethesda. Несмотря на все достижения Skyrim, особенно её невероятно богатый мир, боевая система оставляет желать лучшего. Мало того, что бои часто сводились к простому рубящему удару (если по умолчанию вы не выбрали скрытного лучника), но вам часто приходилось копаться в своем инвентаре или неуклюжей панели «Избранное», чтобы сменить снаряжение. Что ж, заявление Парамо предполагает, что Obsidian сделала улучшения по поводу подхода к жанру фэнтези.
Благодаря такому разнообразному бою и фантастическому миру, Avowed может стать одной из лучших ролевых игр для Xbox, когда она наконец выйдет.
Легко назначаются быстрые клавиши с 1 по 8. Элементарных привязок игры не знаете.
Согласен, иногда правда если два оружия (одноручки) слетает привязка мечей
Я уж думал лестницы подвезли
Моды уже лет 10 как решили данную проблему... А может и поболее )
так это прям в каждой игре одно и то же. "будет глубокая система, вы сможете все, что угодно". ну и обещали. а потом выходит - пара заклинаний да мечик. впритык все, как в шкяриме.
да и вообще, зачем в рпг про бои трындеть. там сюжет, квесты, диалоги крутить надо. а не некромантию оттачивать.
так что на мой взгляд - опять один блеф.
пффф skyrim forever