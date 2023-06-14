Avowed сначала разрабатывалась как Skyrim от Obsidian, признаются разработчики ©

Avowed часто сравнивают с The Elder Scrolls 5, то как духовного наследника, то как версию Skyrim «на стероидах». Что ж, похоже, в этом есть зерно правды. После презентации Xbox Games Showcase, разработчики из Obsidian рассказали некоторую предысторию, среди которой, как раз, желание создать RPG по тому же слепку, что и последняя глава TES, но с некоторыми отличиями.

Об этом рассказал Фергус Уркхарт, генеральный директор Obsidian.

«По сути, это был питч, наша версия Skyrim. Так что, по крайней мере, в начале это была идея. Затем это превратилось во что-то еще. Мы думали об этом. Bethesda отлично справилась со своим Skyrim. Mojang со своим Minecraft. Turn10 с её гоночными играми. Что делает нас особенными? Наши RPG, верно?».

По словам генерального директора, сильной стороной Obsidian является повествование. До Avowed «The Outer Worlds — последний и лучший пример этой способности. А также Pillars, которая не была линейной, и ее продолжение Pillars of Eternity 2, которое было еще менее линейным», — говорит Уркхарт. Avowed, объясняет он, будет уделять много внимания переплетению историй наших товарищей-авантюристов с нашими историями и с историей мира, который окружает всех персонажей.

«Мы могли бы сделать карту размером 8 км x 8 км, а затем разобраться с последствиями, которые с ней связаны. Но это означало бы создание совершенно другого типа геймплея и игры, а мы хотим создавать более «интимные» истории, которыми могут наслаждаться геймеры».

Слова генерального директора перекликаются со словами Кэрри Патель, директора Avowed:

«Я думаю, что настоящая сильная сторона Obisidian в создании своих ролевых игр заключается в способности создавать свои собственные миры, глубокие истории и писать миссии, которые вознаграждают экспериментальный и нелинейный подход. Это действительно заставляет игроков чувствовать себя активной частью этого мира».

Avowed ожидается на Xbox Series X, Series S, ПК в Steam и в первый день по Game Pass. Дата выхода пока неизвестна, но ожидается в 2024 году.