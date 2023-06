Avowed сопоставима по размеру с Knights of the Old Republic ©

Во время Xbox Showcase Extended разработчики из Obsidian обсудила Avowed, её долгожданную ролевую игру, которая выйдет на Xbox Series S, Xbox Series X и ПК. Игра, как было объявлено ранее, будет связана с Pillars of Eternity. Действие игры будет происходить в том же мире, а именно в Живых землях, и мир будет сопоставим по размеру с Knights of the Old Republic.

На этот раз мы не будем Наблюдателями, как в Pillars of Eternity, но у нас все равно будут связи. Мы столкнемся с ужасными существами и чумой, заполонившей весь мир. Чтобы противостоять этой чуме и этим новым врагам, у нас будет доступ ко многим стилям игры. Мы сможем держать два пистолета, прибегать к магии или даже комбинировать ее с оружием ближнего боя.

Как мы уже говорили, это будет игра значительных размеров. Гейм-директор игры говорил о размере, сравнимом с Knights of the Old Republic 2 или The Outer Worlds, так что игрокам будет что открыть. Кроме того, зная Obsidian, карта будет довольно насыщена достопримечательностями.

У Avowed пока нет даты релиза. Игра выйдет в первый день на Xbox Game Pass.