Avowed 2024 г.
8.2 146 оценок

Avowed сопоставима по размеру с Knights of the Old Republic

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monk70
Новости

Во время Xbox Showcase Extended разработчики из Obsidian обсудила Avowed, её долгожданную ролевую игру, которая выйдет на Xbox Series S, Xbox Series X и ПК. Игра, как было объявлено ранее, будет связана с Pillars of Eternity. Действие игры будет происходить в том же мире, а именно в Живых землях, и мир будет сопоставим по размеру с Knights of the Old Republic.

На этот раз мы не будем Наблюдателями, как в Pillars of Eternity, но у нас все равно будут связи. Мы столкнемся с ужасными существами и чумой, заполонившей весь мир. Чтобы противостоять этой чуме и этим новым врагам, у нас будет доступ ко многим стилям игры. Мы сможем держать два пистолета, прибегать к магии или даже комбинировать ее с оружием ближнего боя.

Как мы уже говорили, это будет игра значительных размеров. Гейм-директор игры говорил о размере, сравнимом с Knights of the Old Republic 2 или The Outer Worlds, так что игрокам будет что открыть. Кроме того, зная Obsidian, карта будет довольно насыщена достопримечательностями.

У Avowed пока нет даты релиза. Игра выйдет в первый день на Xbox Game Pass.

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Свежие подробности ролевой игры Avowed из интервью с разработчиками
Комментарии: 2
Ваш комментарий
DarioGlenn

мне одному через трейлер показалось, что она похожа на The Elder Scrolls?

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Klaus Mortan

В наше время, подобный казус можно разрешить одной фразой "Мы вдохновлялись этой игрой". Я недавно в Скайрим со сборкой модов играл и могу сказать, выглядит она местами(картинкой, да и анимациями - силой мододелов) прям ну очень похоже на Avowed. Оригинал конечно... картинкой уже устарел...

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