Фэнтезийная ролевая игра Avowed от студии Obsidian Entertainment стала доступна в Steam с одной из самых крупных скидок с момента релиза. В рамках текущей акции покупатели могут приобрести проект на 50% дешевле обычного. Предложение распространяется как на стандартное, так и на премиальное издание игры.

Avowed вышла 18 февраля 2025 года и переносит игроков во вселенную Эоры, знакомую поклонникам серии Pillars of Eternity. События разворачиваются на загадочном острове Живые Земли, куда главный герой отправляется в качестве посланника империи Аэдир, чтобы расследовать распространение таинственной чумы. По мере прохождения игрокам предстоит раскрывать древние секреты, взаимодействовать с различными персонажами и принимать решения, способные повлиять на судьбу целого региона.

Особое внимание разработчики уделили боевой системе, позволяющей свободно комбинировать холодное и огнестрельное оружие, магические способности и щиты. Помимо исследования разнообразных локаций, игроки могут заручиться поддержкой спутников, обладающих собственными историями и уникальными умениями.

С момента выхода Avowed получила ряд крупных обновлений. В частности, юбилейный патч добавил режим «Новая игра+», фоторежим, дополнительные настройки сложности, новый тип оружия и три игровые расы — дворфов, орланов и аумауа. Разработчики также расширили возможности создания персонажа и внесли многочисленные улучшения в игровой процесс.

Для поклонников фэнтезийных RPG нынешняя распродажа может стать хорошей возможностью познакомиться с одной из последних работ Obsidian Entertainment, особенно с учётом всех изменений, появившихся после первоначального релиза.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 2 декабря.