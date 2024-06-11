Авторы Avowed "не верят в жизнь в страхе" после того, как Microsoft закрыла несколько студий

Геймдиректор Avowed, Кэрри Патель, прокомментировала недавнее закрытие студий Xbox, заявив, что "не верит в то, что можно жить в страхе".
В интервью Eurogamer Патель ответила на вопрос о том, чувствует ли себя студия Microsoft в безопасности после закрытия Arkane Austin и Tango Gameworks.
"Как разработчику - и как игроку - всегда грустно и отстойно видеть, как закрываются студии и разработчики теряют работу. Я очень надеюсь, что все эти люди встанут на ноги, потому что я знаю, что наша индустрия станет лучше, если они будут в ней", - сказала она.
Патель подчеркнула, что важно "вкладываться в то, что ты делаешь" и верить в свою работу. Она также отметила, что Avowed чувствует "сильное чувство безопасности" под крылом Obsidian, которая была независимой студией в течение 15 лет до своего приобретения Microsoft в 2018 году.
"Я действительно доверяю нашему руководству. Я верю в наш процесс создания игр и верю в наших игроков и фанатов, которые верят в то, что мы делаем. Мне определенно грустно слышать о том, что случилось с некоторыми другими студиями, но это не уменьшило мою приверженность или веру в то, что мы делаем", - добавила Патель.
Стоит отметить, что дата выхода Avowed, по слухам, просочилась в сеть всего через день после демонстрации игры на Xbox Games Showcase. Предположительно, ролевая игра от Obsidian выйдет 12 ноября, но эта информация была быстро удалена из Интернета.
Все остальное, что вы пропустили на Xbox Games Showcase, вы можете найти здесь.
Просто создайте нормальную игру и вас никто не закроет. По крайней мере до следующей игры.
Tango сделали нормальную игру, но почему-то майкам было на этот факт насрать
Эта студия за всё время, создала лишь пять игры, три из которых мягко говоря никому не нужны. Только две нормальные игры, да и то не такие уж и популярные, при этом было созданы лишь в 2014 и 2017 году. После этого у них было три игры, одна из которых мобилка, а две других мало кому интересны. И это типа успешная студия? Даже лучшая серия их игр про Копа - хоть и хороша, но мало кому интересна в общих масштабах.
А чем была плоха Hi-Fi Rush?
5 игр за 12 лет - всего?
ага, и это как раз уровень обсидиан - неудивительно, что они считают себя следующими.
Вот кому-кому, а обсидиан нужно бояться, так как после нью вегас от них не было ничего более менее вменяемого.
На подсосе прям все сказал
Слишком много слов про веру. Следовательно чего-то реального за этими словами нет.
Игра по прежнему выглядит как то странно, пресно. Нет в трейлере чего то такого, что бы могло заинтересовать меня, как любителя фентезийных рпг игр. На фоне того же БГ3 или любого Ведьмака выглядит очень посредственно. The Outer Worlds кстати такая же в плане визуала шляпа. Что то обсидиан в последнее время разучились делать интересные и красивые сюжетные рпгшки.
Да достаточно обделаться разок-другой в продажах и сразу узнают что такое страх, ибо обсидиан не кассовая студия, а скорее имиджевая.
Майкрософт никогда не уволит студию, состоящую из лезбиянок - феминисток.
А ты в России..поживи на зп 30к. // Женя Афанасьев
Вот как только закончат Avowed, то можно закрывать Obsidian. The Outer Worlds 2 можно не доделывать (если там есть что доделывать).