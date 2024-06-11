Авторы Avowed "не верят в жизнь в страхе" после того, как Microsoft закрыла несколько студий

Геймдиректор Avowed, Кэрри Патель, прокомментировала недавнее закрытие студий Xbox, заявив, что "не верит в то, что можно жить в страхе".

В интервью Eurogamer Патель ответила на вопрос о том, чувствует ли себя студия Microsoft в безопасности после закрытия Arkane Austin и Tango Gameworks.

"Как разработчику - и как игроку - всегда грустно и отстойно видеть, как закрываются студии и разработчики теряют работу. Я очень надеюсь, что все эти люди встанут на ноги, потому что я знаю, что наша индустрия станет лучше, если они будут в ней", - сказала она.

Патель подчеркнула, что важно "вкладываться в то, что ты делаешь" и верить в свою работу. Она также отметила, что Avowed чувствует "сильное чувство безопасности" под крылом Obsidian, которая была независимой студией в течение 15 лет до своего приобретения Microsoft в 2018 году.

"Я действительно доверяю нашему руководству. Я верю в наш процесс создания игр и верю в наших игроков и фанатов, которые верят в то, что мы делаем. Мне определенно грустно слышать о том, что случилось с некоторыми другими студиями, но это не уменьшило мою приверженность или веру в то, что мы делаем", - добавила Патель.

Стоит отметить, что дата выхода Avowed, по слухам, просочилась в сеть всего через день после демонстрации игры на Xbox Games Showcase. Предположительно, ролевая игра от Obsidian выйдет 12 ноября, но эта информация была быстро удалена из Интернета.

Все остальное, что вы пропустили на Xbox Games Showcase, вы можете найти здесь.