Авторы Avowed вновь заверили, что для игры вам не понадобиться проходить Pillars of Eternity

Не волнуйтесь, вам не нужно ничего знать о событиях в масштабных CRPG от Obsidian, прежде чем погрузиться с головой в Avowed.
Портал GamesRadar+ поговорил с геиймдиректором Avowed Кэрри Пателем и директором по геймплею Гейбом Парамо в рамках нашего огромного превью Avowed, посвященного CRPG. К счастью, оба старших разработчика твердо заявили, что вам не нужно играть в Pillars of Eternity, чтобы получить удовольствие от грядущей игры Obsidian.
Вам действительно не нужно ничего знать о предыдущих играх серии Pillars, и уж точно не нужно играть в них, чтобы получить удовольствие от Avowed. Для игроков, которые уже играли, это, конечно, некоторые знакомые концепции, кусочки построения мира и даже несколько вернувшихся персонажей, которых они могут узнать, но мы хотели убедиться, что игроки, которые придут сюда впервые, смогут хорошо провести время.
К "знакомым концепциям" можно отнести заклинания из игр серии Pillars of Eternity. Похоже, что Avowed создается на основе волшебных земель Эоры из серии игр Pillars, но таким образом, чтобы не помешать новичкам наслаждаться ею как самостоятельным опытом.
В игре всегда есть баланс, потому что вы не хотите нагружать игрока информацией, когда он только пытается освоиться в мире. Но в то же время вы не хотите, чтобы они чувствовали себя обделенными. Все это - "тонкий баланс между представлением игрокам новых концепций и частей мира", но Avowed делает это таким образом, что игроки сами принимают участие в процессе.
Запуск Avowed запланирован на конец 2024 года, и Парамо намерена продолжать добиваться подобной "прозрачности" вплоть до запуска.
И вновь это просто манипуляция, как и всегда в таких случаях.
Ещё одну прекрасную франшизу пропустили через мясорубку больших и жадных боссов. Мир тебе прахом PoE.
А откуда вообще эта чушь вышла? Если я правильно помню, то эти две игры - абсолютно разные. Зачем тут вообще сравнение и почему они должны быть связаны?
Одна игра типо дьябло, а другая типа Скайрим. Разница огромная.Что касается Лора, то это была бы глупость, если бы у настолько разных игры, был бы один Лор. Вообще не понимаю, у кого появились такие глупые мысли о том, что нужно сыграть в первую игру, что бы сыграть в эту, когда эти игры фундаментально отличаются друг от друга.
P.s. и не надо мне писать эту детскую глупость, мол эти игры похожи, так как они обе фентази.