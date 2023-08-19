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Avowed 2024 г.
8.1 158 оценок

Devoted Studios - еще один сторонний разработчик, помогающий Obsidian в создании ролевой игры Avowed

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Procy_on
Новости

Практика, характерная сегодня для многих высокобюджетных видеоигр, а именно привлечения сторонних компаний для "аутсорсинговой" разработки, коснулась и ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment.

Подтверждение пришло непосредственно от Devoted Studios, которые сообщили, что "сыграли свою роль в создании некоторых величественных 3D-объектов, которые оживят фэнтезийную вселенную Avowed, от сложного дизайна персонажей и завораживающих существ, показанных в геймплейном трейлере, до героического реквизита и величественных кораблей".

Таким образом, для воплощения творческого замысла Avowed в жизнь Obsidian Entertainment использует навыки и опыт команды Devoted Studios - настоящего гиганта по разработке видеоигр, насчитывающего более 1400 дизайнеров, художников и программистов, специализирующихся на использовании таких графических движков, как Unity и Unreal Engine.

Помимо создания графических ассетов для видеоигр, доверенных международными клиентами, Devoted Studios предоставляет опыт в таких областях, как оптимизация, предрелизное тестирование и технологическая поддержка.

Это, кстати, не первая сторонняя компания, помогающая в разработке - российская студия Blacksteinn также помогает в создании ассетов. Напомню также, что в графике и освещении Avowed ожидается множество улучшений.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Аутсорс это уже метка того, что может хрень получиться в итоге.

-1
AlexFullBeast
Аутсорс это уже метка того, что может хрень получиться в итоге.

С чего бы? Это означает, что игра не маленькая и все. Привет RDR2 и GTA V, которые использовали аутсорс силы.

0
-zotik- AlexFullBeast

привет варкрафт 3 рефордж

0
Кибер_Монах

Судя по графике скорее гирбоксы

-4