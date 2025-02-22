Директор Avowed пока довольна общепризнанными продажами игры, и хотела бы сделать больше в этом мире

Avowed, последняя ролевая игра Obsidian Entertainment и первая из них, выпущенная под Xbox Game Studios, официально вышла три дня назад. Первые реальные данные о конкурентности игроков появятся в эти выходные, так как игра, предположительно, достигнет нового пика в Steam, но тем временем Bloomberg поделился лакомым кусочком в рамках своего интервью с директором игры Кэрри Патель - Obsidian пока довольна продажами.

В беседе с Bloomberg Патель рассказала о перезагрузке, которая произошла в 2021 году, когда сменился предыдущий директор.

Я чувствую, что за последние 4 года я узнала так много, что мне бы хотелось знать это в начале этого процесса. Это определенно была работа, где взлеты действительно высоки, а падения действительно низки. Обычно, если вы делаете шаг назад и переоцениваете свое творческое направление, собираете новый вертикальный срез и пересматриваете производственные планы, вы делаете это с очень маленькой командой. У нас была не очень маленькая команда на тот момент. Многие уроки, которые мы усвоили, создавая Avowed, в идеале мы бы усвоили в небольшом масштабе с настоящим препродакшеном.

Одним из самых больших изменений, привнесенных перезагрузкой, было сокращение открытого мира в стиле Skyrim до чего-то более похожего на предыдущие продукты студии. По этому поводу Патель сказала:

В любой игре вы думаете: «Ладно, мы не можем покорить все горы — какие из них действительно стоят наших усилий?» Мы знали из The Outer Worlds, что можем создать действительно отличную игру с «открытыми зонами», и это также добавляет некоторые преимущества с точки зрения возможности более отчетливо и намеренно тематизировать ваши области и обеспечить ощущение прогресса по мере того, как игрок переходит из одной среды в другую.

Патель также закончила, казалось бы, обнадеживающим предложением о возможных продолжениях «Признанного»:

Теперь, когда мы построили этот замечательный мир, а также сформировали командную силу и мышечную память вокруг контента и игрового процесса в этом мире, мне бы хотелось увидеть, как мы сделаем с ним больше.

Ранее шла работа над Pillars of Eternity, так что, скорее всего, она имела в виду не мир Eora в целом, а конкретно эту версию экшена, а не те cRPG. Конечно, то, получит ли она свое желание, будет в основном зависеть от оценки продаж и общего приема Microsoft.

Obsidian также работает с отдельной командой над The ​​Outer Worlds 2, релиз которой запланирован на конец этого года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.