Дизайнер Avowed: грядет еще множество улучшений в графике и атмосфера не всегда будет такой красочной ©

Общаясь с сообществом форума RPGCodex, разработчик Obsidian Брайар Дьем обсудил обвинения в ухудшении графики и заверил всех поклонников в том, что графика и художественное оформление финальной версии игры будут на высоте.



Дизайнер дочерней компании Xbox Game Studios дал важные пояснения относительно текущей стадии разработки Avowed и, соответственно, конечного качества графики и художественного аспекта.



Обращаясь к фанатам Obsidian RPG, Дьем объясняет, что:

Все, что я могу вам сказать, это то, что Avowed еще не вошла в альфа-версию, и что она будет доработана и улучшена во многих аспектах. Освещение, например, будет другим, но, очевидно, в плане дизайна и стиля никаких изменений не будет, они те, которые мы вам показывали.

На сомнения тех, кто справедливо задается вопросом, как видеоигра такого размера, как Avowed, которая все еще находится на стадии пре-альфы, увидит свет в 2024 году, Дием поясняет, что:

в наших предыдущих проектах альфа-периоды иногда длились всего несколько месяцев. А в любой игре Obsidian альфа всегда длится дольше, чем бета, так что считайте это хорошей новостью.

Он также сообщил, что для трейлера были сделаны некоторые специальные решения, но атмосфера не всегда будет такой яркой и красочной, как в презентационном ролике. В игре будет много персонажей, квестов, разговоров и различных игровых механик, отличный сюжет и многое другое.



