Для Xbox Series X|S стала доступна предварительная загрузка Avowed, а саундтрек выложен в сеть

Релиз Avowed от Obsidian Entertainment состоится 18 февраля, но уже сейчас пользователи, купившие игру или подписавшиеся на Xbox Game Pass Ultimate, могут предварительно загрузить ее на свои устройства.
Игра весит 74,8 ГБ и доступна в Xbox Store. Пользователи Xbox Series X|S могут найти Avowed в магазине или прямо на приборной панели консоли и запустить загрузку. В преддверии выхода Obsidian также выпустила полный саундтрек к игре.
Avowed – это новая экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity, но с измененной механикой. Игра теперь поддерживает вид как от первого лица, так и от третьего.
Кроме того, на Xbox Series X будет доступно три графических режима, что позволит выбрать оптимальный баланс между производительностью и качеством изображения. Avowed станет одной из первых крупных игр, появившихся в Game Pass в феврале.
КС2 пройду и за avowed возьмусь
пока что жду только на торрентах завтра, но если вдруг как то окажется что это скайрим 2.0 и просто 100 из 10, то покупаем
В принципе, я бы согласился. Но, зачем покупать? Она выходит в game pass, проще подписку оформить на год
да мне там ачивки не нравятся, не красивые + качает почему то с пасса долго, + патчи там дольше появляются чем в стиме
нет итогов года и тд
Ну, твой выбор. Я игры от Майкрософт по геймпасу играю. Жалко, что не Стим. Но, тоже сойдёт. По поводу патчей ? Не сказал бы, что дольше. С атомиком да, была проблема. В Сталкер разница была +- 2-3 часа, что не проблема. Итоги как таковые хбокс даёт)
Посмотреть можно, заявлений много, что будет по факту, посмотрим...
На эту поделку времени не будет, игрвю в ксд2!