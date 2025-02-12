Для Xbox Series X|S стала доступна предварительная загрузка Avowed, а саундтрек выложен в сеть

Релиз Avowed от Obsidian Entertainment состоится 18 февраля, но уже сейчас пользователи, купившие игру или подписавшиеся на Xbox Game Pass Ultimate, могут предварительно загрузить ее на свои устройства.

Игра весит 74,8 ГБ и доступна в Xbox Store. Пользователи Xbox Series X|S могут найти Avowed в магазине или прямо на приборной панели консоли и запустить загрузку. В преддверии выхода Obsidian также выпустила полный саундтрек к игре.

Avowed – это новая экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity, но с измененной механикой. Игра теперь поддерживает вид как от первого лица, так и от третьего.

Кроме того, на Xbox Series X будет доступно три графических режима, что позволит выбрать оптимальный баланс между производительностью и качеством изображения. Avowed станет одной из первых крупных игр, появившихся в Game Pass в феврале.