Экшен-RPG Avowed покорила игроков на PS5, получив рейтинг 4,6 из 5

Экспансия Xbox Game Studios на платформу Sony проходит сверх успешно. В 2025 году Forza Horizon 5 закрепилась в топе цифровых продаж PS5 в Европе, уступив лишь таким гигантам, как FC 26 и GTA V. Гоночный хит от Playground Games умудрился обойти не только Expedition 33, но и крупные эксклюзивы уровня Ghost of Yotei — тираж на «вражеской» консоли превысил 5 миллионов копий.

Теперь, похоже, мы наблюдаем аналогичный успех в продажах недавно вышедшей на PS5 ролевой экшен-игры Avowed. Проект от Obsidian Entertainment получил восторженные отзывы от владельцев PS5: на основе 1200 оценок в PlayStation Store рейтинг игры составляет впечатляющие 4,63 из 5.

В тоже время, фанаты Avowed получили множество новинок не только на PS5. Вместе с релизом на новой платформе версии для PC и Xbox Series X/S также пополнились массой бесплатного контента, включая возможность играть за три дополнительные расы и режим «Новая игра+» (New Game+).