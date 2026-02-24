Экшен-RPG Avowed покорила игроков на PS5, получив рейтинг 4,6 из 5

Экспансия Xbox Game Studios на платформу Sony проходит сверх успешно. В 2025 году Forza Horizon 5 закрепилась в топе цифровых продаж PS5 в Европе, уступив лишь таким гигантам, как FC 26 и GTA V. Гоночный хит от Playground Games умудрился обойти не только Expedition 33, но и крупные эксклюзивы уровня Ghost of Yotei — тираж на «вражеской» консоли превысил 5 миллионов копий.
Теперь, похоже, мы наблюдаем аналогичный успех в продажах недавно вышедшей на PS5 ролевой экшен-игры Avowed. Проект от Obsidian Entertainment получил восторженные отзывы от владельцев PS5: на основе 1200 оценок в PlayStation Store рейтинг игры составляет впечатляющие 4,63 из 5.
В тоже время, фанаты Avowed получили множество новинок не только на PS5. Вместе с релизом на новой платформе версии для PC и Xbox Series X/S также пополнились массой бесплатного контента, включая возможность играть за три дополнительные расы и режим «Новая игра+» (New Game+).
ничего удивительного, пк геймеры в 90% это стадо которое подхватывает хейт игры еще до релиза, а когда хейт прошел и игра вышла на другую платформу, люди без промытых мозгов запустили и увидели отличную игру!
p/s На релизе прошел ее и остался доволен! Игра топ!
даже в стиме у нее все ок, дело не в платформе, 75% положительных на основании почти 12к отзывов это уже факты, а не домыслы. Даже на этом сайте камон)
а еще на самом популярном торрент трекере она входит в топ 10 самых популярных игр, какое совпадение ничего себе! Игра популярна в стиме - на трекерах - на плойке - в xbox game pass
90% стадо не только геймеры а все человечество и они ведутся на то что им говорят и даже не задумываются об этом по причине отсутствия хоть какого-то мышления и критического в том числе. Avowed играл немного но по началу нечего такого плохого не увидел.
Их уровень? Ну и слава богу что им хорошо. xD
наконец игра нашла свою беспринципную аудиторию
Логично, на плойке всю повесточную парашу на ура хавают.
ни кто не сомневался в сонибоях))
Так просто по играм изголодались, хоть каким-нибудь.
Похоже на то. На безрыбье и рак рыба
Мда, "ваши вкусы весьма специфичны."
Никогда еще так стыдно не было за плойку
В комментах как обычно борцунов с хорошими играми порвало, ничего нового, но радует что есть много нормальных людей которые реально играли и понимают что игра отличная , человечество значит ещё не потеряно
О, вылезли борцуны за плохие игры
Вы так не шутите, а то придет новый босс игрового подразделения Microsoft, увидит оценку и заставит делать вторую часть
Так игра то нормальная, геймплей хороший, во всякие пещерки лазать прикольно. Не хватило проработки открытого мира, пластиковый он слишком.
По слухам должны делать
Вот это и страшно.