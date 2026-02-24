ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.9 1 651 оценка

Экшен-RPG Avowed покорила игроков на PS5, получив рейтинг 4,6 из 5

Gruz_ Gruz_

Экспансия Xbox Game Studios на платформу Sony проходит сверх успешно. В 2025 году Forza Horizon 5 закрепилась в топе цифровых продаж PS5 в Европе, уступив лишь таким гигантам, как FC 26 и GTA V. Гоночный хит от Playground Games умудрился обойти не только Expedition 33, но и крупные эксклюзивы уровня Ghost of Yotei — тираж на «вражеской» консоли превысил 5 миллионов копий.

Теперь, похоже, мы наблюдаем аналогичный успех в продажах недавно вышедшей на PS5 ролевой экшен-игры Avowed. Проект от Obsidian Entertainment получил восторженные отзывы от владельцев PS5: на основе 1200 оценок в PlayStation Store рейтинг игры составляет впечатляющие 4,63 из 5.

В тоже время, фанаты Avowed получили множество новинок не только на PS5. Вместе с релизом на новой платформе версии для PC и Xbox Series X/S также пополнились массой бесплатного контента, включая возможность играть за три дополнительные расы и режим «Новая игра+» (New Game+).

40
53
Комментарии:  53
Ваш комментарий
Лидер Мур

ничего удивительного, пк геймеры в 90% это стадо которое подхватывает хейт игры еще до релиза, а когда хейт прошел и игра вышла на другую платформу, люди без промытых мозгов запустили и увидели отличную игру!

p/s На релизе прошел ее и остался доволен! Игра топ!

+ ещё 3 картинки
37
Лидер Мур

даже в стиме у нее все ок, дело не в платформе, 75% положительных на основании почти 12к отзывов это уже факты, а не домыслы. Даже на этом сайте камон)

18
Лидер Мур Лидер Мур

а еще на самом популярном торрент трекере она входит в топ 10 самых популярных игр, какое совпадение ничего себе! Игра популярна в стиме - на трекерах - на плойке - в xbox game pass

19
Di Raizel

90% стадо не только геймеры а все человечество и они ведутся на то что им говорят и даже не задумываются об этом по причине отсутствия хоть какого-то мышления и критического в том числе. Avowed играл немного но по началу нечего такого плохого не увидел.

10
Сережаа

Их уровень? Ну и слава богу что им хорошо. xD

22
Tommy451

наконец игра нашла свою беспринципную аудиторию

19
ModestDL

Логично, на плойке всю повесточную парашу на ура хавают.

19
MNM 777
2
Vad Pvn

ни кто не сомневался в сонибоях))

18
Иваныч из Тулы

Так просто по играм изголодались, хоть каким-нибудь.

15
Hiomia

Похоже на то. На безрыбье и рак рыба

6363

Мда, "ваши вкусы весьма специфичны."

14
-zotik-

Никогда еще так стыдно не было за плойку

13
Contriver

В комментах как обычно борцунов с хорошими играми порвало, ничего нового, но радует что есть много нормальных людей которые реально играли и понимают что игра отличная , человечество значит ещё не потеряно

12
МАХАН МАХАНОВИЧ

О, вылезли борцуны за плохие игры

7
Генерал Анатолий

Вы так не шутите, а то придет новый босс игрового подразделения Microsoft, увидит оценку и заставит делать вторую часть

10
Sova Aleykum

Так игра то нормальная, геймплей хороший, во всякие пещерки лазать прикольно. Не хватило проработки открытого мира, пластиковый он слишком.

15
МАХАН МАХАНОВИЧ

По слухам должны делать

1
Anglerfish Sova Aleykum
во всякие пещерки лазать

Вот это и страшно.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ