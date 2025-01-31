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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 354 оценки

Эмбарго на обзоры Avowed спадёт 13 февраля; игра уже находится у рецензентов

monk70
Новости

Хотя Xbox немного сдержанно относится к маркетингу своей следующей большой игры Avowed, они, похоже, уверены в ее выпуске, поскольку разослали коды обзоров за две недели до запуска, а эмбарго на обзоры будет снято в день старт раннего доступа.

Как подтвердили многие создатели контента и порталы на социальных платформах, стала доступна для обзоров. Согласно многим сообщениям в социальных сетях, обзоры будут доступны 13 февраля в 17:00 МСК. Это дает рецензентам две недели доступа.

Avowed изначально должна была выйти в прошлом году, но из-за загруженного праздничного сезона её отложили до февраля 2025 года. Игра официально выйдет 18 февраля для всех покупателей, не оформивших ранний доступ, и будет доступна на Xbox Series X|S и ПК.

-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

Кал

1
Spillik

Это мы играем. Не на ютубе.

-6
Лидер 666

Поиграем, но судя по геймплею, там мусор лютый, но лучше проверить лично.

0
Spillik Лидер 666

Если будет интересный сюжет и сносная боевка, в которой как я понял заключается минус и её обещали доработать, то может и будет годнота.

-1
Лидер 666 Spillik

Да вот в боевке главный минус, если доработают, то базару нет будет норм, а так пока что все что я видел, это ужас, в любом случае игра бесплатная

1