Эмбарго на обзоры Avowed спадёт 13 февраля; игра уже находится у рецензентов

Хотя Xbox немного сдержанно относится к маркетингу своей следующей большой игры Avowed, они, похоже, уверены в ее выпуске, поскольку разослали коды обзоров за две недели до запуска, а эмбарго на обзоры будет снято в день старт раннего доступа.
Как подтвердили многие создатели контента и порталы на социальных платформах, стала доступна для обзоров. Согласно многим сообщениям в социальных сетях, обзоры будут доступны 13 февраля в 17:00 МСК. Это дает рецензентам две недели доступа.
Avowed изначально должна была выйти в прошлом году, но из-за загруженного праздничного сезона её отложили до февраля 2025 года. Игра официально выйдет 18 февраля для всех покупателей, не оформивших ранний доступ, и будет доступна на Xbox Series X|S и ПК.
Кал
Это мы играем. Не на ютубе.
Поиграем, но судя по геймплею, там мусор лютый, но лучше проверить лично.
Если будет интересный сюжет и сносная боевка, в которой как я понял заключается минус и её обещали доработать, то может и будет годнота.
Да вот в боевке главный минус, если доработают, то базару нет будет норм, а так пока что все что я видел, это ужас, в любом случае игра бесплатная