Эмбарго на обзоры Avowed спадёт 13 февраля; игра уже находится у рецензентов

Хотя Xbox немного сдержанно относится к маркетингу своей следующей большой игры Avowed, они, похоже, уверены в ее выпуске, поскольку разослали коды обзоров за две недели до запуска, а эмбарго на обзоры будет снято в день старт раннего доступа.

Как подтвердили многие создатели контента и порталы на социальных платформах, стала доступна для обзоров. Согласно многим сообщениям в социальных сетях, обзоры будут доступны 13 февраля в 17:00 МСК. Это дает рецензентам две недели доступа.

Avowed изначально должна была выйти в прошлом году, но из-за загруженного праздничного сезона её отложили до февраля 2025 года. Игра официально выйдет 18 февраля для всех покупателей, не оформивших ранний доступ, и будет доступна на Xbox Series X|S и ПК.