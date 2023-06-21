Фил Спенсер делает большую ставку на Avowed и хочет найти баланс между новыми IP и устоявшимися сериями ©

В своем продолжительном интервью Famitsu с Филом Спенсером удалось пролить свет на некоторые конкретные предпочтения главы Xbox, в котором он упомянул Avowed как возможную новую игру с большим потенциалом на будущее, а также на то, насколько он благосклонен к новым IP, а не к устоявшимся сериям.

В интервью Famitsu Спенсеру был задан вопрос, находит ли он в целом разработку новых IP более привлекательной, чем работу над существующими франшизами, и глава Xbox фактически сообщил, что у него нет конкретных предпочтений.

Я понимаю, что мы анонсировали много новых IP, но это не было определенным планом, это просто произошло. Важно знать, что есть также и команды, работающие над продолжениями игр, которые мы сделали в прошлом. Необходимо соблюдать правильный баланс между новыми IP и продолжением существующих игр, которые нравятся нашим поклонникам"

— отметил глава Xbox.

По словам Спенсера, когда японский журнал спросил его, какая из новых игр имеет шанс стать ключевой франшизой для Xbox в будущем, глава Xbox уверенно указал на Avowed.

Из недавно анонсированных, я думаю, что у Avowed от Obsidian Entertainment есть большой потенциал. В серии Pillars of Eternity ими были созданы глубокие и увлекательные миры, а теперь они разрабатывают новую игру с другими идеями. Я верю, что у этих идей может быть долгий срок годности.