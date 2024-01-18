Гибкая боевая система, захватывающие пейзажи и последствия ваших выборов в новом геймплейе Avowed

Разработчики из студии Obsidian Entertainment, которые ранее порадовали нас захватывающими RPG, такими как Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и многими другими, поделились свежими подробностями своего следующего проекта. В рамках прямой трансляции Xbox Developer Direct 2023 выступил ключевой сотрудник команды разработчиков, отвечающий за боевую систему, который рассказал о боевых возможностях и гибкости игрового процесса.
Свежая демонстрация игры посвящена подробному разбору ключевых игровых механик. Как отмечают в Obsidian Entertainment, среди важнейших элементов Avowed они выделяют боевую систему. Разработчики постарались сделать её достаточно гибкой и увлекательной, что позволяет персонализировать игровой процесс для каждого игрока. Для этого в игре будет представлен широкий арсенал способностей, оружия и тактических возможностей - во время боя важно также учитывать тип вашего противника.
Важно заботиться о том, с кем вы сражаетесь, и для этого вы можете заранее настроить индивидуальные комплекты снаряжения, между которыми можно быстро переключаться.
Как и следовало ожидать от ролевой игры от создателей Fallout: New Vegas и The Outer Worlds, Avowed будет включать в себя несколько вариантов диалогов, в которых игрокам предстоит принимать трудные решения. Каждое из решений может иметь мгновенные последствия для конкретной ситуации, а также оказывать влияние на ход событий в долгосрочной перспективе.
Ролевой экшен Avowed с видом от первого лица выходит осенью 2024 года на ПК и консолях Xbox Series. Игра будет доступна с первого дня для всех подписчиков Game Pass.
DLC к Русам против ящеров выглядит великолепно
У тебя 144p стояло.
Ндааа. Че-то сразу Гарри Поттер от первого лица на ум почему-то пришёл... с этой палочкой. И все какое-то мультяшное. Короче, мимо.
Очень даже неплохо. Будем ждать релиза.
Мне не понравилось, отменяйте игру
Выглядит медленно, блекло и очень плохо. Импакт от выстрелов магии и ударов оружием? Не не слышали. Что-то кроме серого и желтого? Таких цветов у нас нет. Не показали интерфейс, элементы прокачки и меню, на что в итоге смотреть?
Хрень,мультипликация детская.В топку.
Вид от третьего лица не завезли?
Походу от 3 лица не будет. Игра про руки, приклеенные к экрану. Забываем эту парашу и дёмдальше.