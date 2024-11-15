Игроки не оценили последний трейлер Avowed: ругают качество, стоимость игры и 5-дневный ранний доступ за Premium-издание

Вчера компания Microsoft и студия Obisidian Entertainment представила трейлер, который посвящен открытию предзаказов на предстоящую Avowed:
Игроки не оценили его - трейлер на Youtube был массово задизлайкан и собрал в три раза больше дизлайков (1800) чем лайков (600). Особой критике подверглось решение издателя сделать 5-дневный ранний доступ для Premium-издания игры. Игроки считают это настоящим вымогательством в попытке принудить пользователя купить более дорогое издание игры.
Кроме того, игроки раскритиковали Microsoft за цену игры в $70 - пользователи считают, что едва ли Avowed выглядит как полноценный ААА-релиз, учитывая то, о скольких компромиссах сообщали сами разработчики в ходе различных интервью и сколько различных вещей они решили не делать в RPG - в том числе романы. Досталось издателю и за отсутствие региональных цен - в большинстве регионов игра продается почти за полную цену, а где-то и вовсе даже дороже $70:
Ничто так не мотивирует меня сделать предварительный заказ на игру, как просмотр премиум-скинов.
У игры просто нет шансов на фоне Kingdom Come Deliverance 2, которая выходит в те же дни.
Купите самое дорогое издание чтобы поиграть за 5 дней до выпуска и увидеть ошибки, которые, мы надеемся, будут исправлены к моменту официального выпуска.
Черт возьми, анимации выглядят ужасно.
Это не похоже на игру 2025 года.
Помните ребята, никаких предзаказов.
Я не понимаю, зачем нужны скины в RPG от первого лица. Впрочем анимации в Avowed выглядят настолько плохо, что я понимаю, почему они не сделали игру от третьего лица.
Релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в сервисе Game Pass.
игра не похожа на игру 2025 г, но сис треб зато похожы на 2027г.
Эхххх вечно у Обсидионов так. Вот была Alpha Protocol классная, но анимации и геймплей костыль на костыле. Пиларку смутно помню, (во вторую часть с кораблем так вообще не играл) но тоже с крепостью какие то запары были. Вообще тенденция последних лет когда игры на ПК стали стоить так же как на консолях удручает. А ведь было время когда лицензионный диск стоил 360р. Ну вот для меня в текущих реалиях, психологический предел - это 1.5-2к максимум.
Хорошо зарабатываю, но новый вархамер покупал скрипя зубами за 3200, тоже вспоминая лицухи за 300р)))
Сэйм.Тоже помню времена когда игры стоили по 500-600 рубенов,не было 10 разных изданий,дебильных предзаказов,100500 длси и прочей мути.Для меня 1.5 рубена стало красной линией,больше с того момента я лицухи за фул прайс не покупаю.
Ну как и думал игра стоит 70 баксов.При этом кучу всего по вырезали.
Ну тут да эта игра выглядит ка АА за 40 а ее в тридорого втюхивают.
Так ко всему прочему они закрыли предзаказы в РФ сегодня, не успел вчера халяву жа 2к забрать
Халява — это 0 рублей. Так что не парься, заберёшь, т.к. денувы нет.
Очень ждал ее раньше и хотел купить т.к. люблю фэнтези игры от первого лица с магией начиная еще с dark messiah и Skyrim, но теперь передумал. Стиль графики и спецэффекты очень не нравятся, анимация и еще некоторые моменты... 70$ игра не стоит по моему мнению, тем более в рф вообще не купить похоже. Ну может есть какой-то способ подарком доплатив еще и посреднику за услугу, но ну его на фиг. Не стоит оно того на мой взгляд.
Ну вот на геймпассе может и опробуем
О денуво в игре новостей нет.
"Помните ребята, никаких предзаказов."
База. Да и на релизе играть смысла нет. Пускай допиливают, чувствую, будет что.
Узнал про игру ещё полдня назад. Так вот, скажите, можно ли будет скипнуть бирюзового мужика и мелкую с ушами? А то смотреть на них неприятно.
А ещё лучше, в одного-то можно играть?
Вот вроде все, что известно про систему спутников на данный момент. ( я так понял, что скипнуть нельзя, можно не брать с собой на большинство заданий, но на некоторые все же придется идти с ними).
С собой можно будет взять лишь двух компаньонов;
Остальные спутники дожидаются отряд в лагере, подробностей о котором нет;
Пока известно лишь о двух сопартийцах — аумауа Кае и женщине человеческой расы Гиатте; (p.s. уже о четверых, это устаревшие данные).
В некоторых случаях для выполнения задания необходимо взять с собой конкретных героев, но в большинстве ситуаций решение остаётся за игроком;
Микроменеджмента отряда в игре нет — судя по всему, напарникам нельзя вручить новое оружие или переодеть их;
Персонажам можно отдавать «базовые команды» — разработчики в подробности не вдавались, но, вероятно, речь идёт о самых общих вариантах: «В атаку», «Отступить» и т. д.;
Спутников можно просить применить умения, причём как в бою, так и вне сражений. Иногда это связано с исследованием окружения;
Управлять сопартийцами напрямую нельзя, равно как и настраивать их поведение;
В Avowed нет системы одобрения, но диалоги и выбор игрока могут повлиять на решения и сюжетные линии спутников. Разработчики из Obsidian решили отказаться от очков одобрения, чтобы в игре не было правильных и неправильных вариантов ответа;
Что касается повествования, то у героев будут персональные арки, а их сюжетные линии сопряжены с основной историей. По словам Патель, в Avowed нельзя отказаться от спутника, как в Baldur’s Gate 3, где, например, Гейла можно обречь на гибель в самом начале игры;
Некоторые компаньоны присоединятся на более поздних этапах, в то время как другие станут членами команды в самом начале. Судя по словам Патель, появление героев в отряде нелинейно, а значит, те, кого игрок примет к себе раньше, смогут поучаствовать в событиях, которые более поздние рекруты не застанут. В ходе других прохождений роли могут поменяться, если игрок будет проходить задания в Avowed в другом порядке;
Романов в игре не будет.
Пока что всё это расстраивает. Надо будет тогда обзоры глянуть после релиза.
Спасибо за подробный ответ. Красавчик 👍
Если denuvo не будет уже хорошо.
и 5 дневная ловля багов за свой счет
Кароч Обсидианы тоже уже не те что прежде и тоже разучились делать годноту. Это просто эпидемия геймдева в наши дни)
Так у них из годноты только Вегас, буквально.
''Ничто так не мотивирует меня сделать предварительный заказ на игру, как просмотр премиум-скинов.'' Скины приятные бонус, а не панацея для покупки.
''У игры просто нет шансов на фоне Kingdom Come Deliverance 2, которая выходит в те же дни.'' Чел слегка не понял, что у игр разная аудитория и что разница между любителями фэнтези и околоисторической рпг огромная.
''Купите самое дорогое издание чтобы поиграть за 5 дней до выпуска и увидеть ошибки, которые, мы надеемся, будут исправлены к моменту официального выпуска'' Каждая игра имеет ранний доступ в 2024 году, он про все так пишет?
''Черт возьми, анимации выглядят ужасно.'' Спорно.
''Это не похоже на игру 2025 года.'' Cпорно.
''Помните ребята, никаких предзаказов.'' Факт.
''Я не понимаю, зачем нужны скины в RPG от первого лица. Впрочем анимации в Avowed выглядят настолько плохо, что я понимаю, почему они не сделали игру от третьего лица.'' Cкины для твоей пати скорее. Анимации боёвки выглядят отлично, лицевые и ходьба имеют проблемы, но это меньшее из того, что могло пойти не так.
Итог: соевые ''геймеры'' опять ущемились. Теперь оказывается даже повод не нужен и все игры должны выходить идеальными, иначе шквал хейта тебе обеспечен.
Так человек платит денюжку (не малую) за готовый продукт, а получает багованый огрызок, причем за возможность пощупать раньше срока ты еще и больше заплатить должен.
Откуда про багованый огрызок знаешь? Играл уже? или каждая игра с ранним доступом плохая?
Ну да, коммерческий продукт должен быть качественным. А если в нём от качества даже названия нет, то почему он продаётся как трипл А продукт, а не инди эрли эксес?