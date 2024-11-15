Игроки не оценили последний трейлер Avowed: ругают качество, стоимость игры и 5-дневный ранний доступ за Premium-издание

Вчера компания Microsoft и студия Obisidian Entertainment представила трейлер, который посвящен открытию предзаказов на предстоящую Avowed:

Игроки не оценили его - трейлер на Youtube был массово задизлайкан и собрал в три раза больше дизлайков (1800) чем лайков (600). Особой критике подверглось решение издателя сделать 5-дневный ранний доступ для Premium-издания игры. Игроки считают это настоящим вымогательством в попытке принудить пользователя купить более дорогое издание игры.

Кроме того, игроки раскритиковали Microsoft за цену игры в $70 - пользователи считают, что едва ли Avowed выглядит как полноценный ААА-релиз, учитывая то, о скольких компромиссах сообщали сами разработчики в ходе различных интервью и сколько различных вещей они решили не делать в RPG - в том числе романы. Досталось издателю и за отсутствие региональных цен - в большинстве регионов игра продается почти за полную цену, а где-то и вовсе даже дороже $70:

Ничто так не мотивирует меня сделать предварительный заказ на игру, как просмотр премиум-скинов.

У игры просто нет шансов на фоне Kingdom Come Deliverance 2, которая выходит в те же дни.

Купите самое дорогое издание чтобы поиграть за 5 дней до выпуска и увидеть ошибки, которые, мы надеемся, будут исправлены к моменту официального выпуска.

Черт возьми, анимации выглядят ужасно.

Это не похоже на игру 2025 года.

Помните ребята, никаких предзаказов.

Я не понимаю, зачем нужны скины в RPG от первого лица. Впрочем анимации в Avowed выглядят настолько плохо, что я понимаю, почему они не сделали игру от третьего лица.

Релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в сервисе Game Pass.