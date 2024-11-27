Игроки выражают поддержку Илону Маску в конфликте с арт-директором Avowed и призывают отменять предзаказы игры

Сегодня стало известно о конфликте, который произошел между Илоном Маском и арт-директором Avowed от Obsidian Entertainment:

Если вкратце: недавно Илон Маск заявил о том, что считает неуместным наличие нейтральных местоимений в фэнтезийной видеоигре. Это сильно не понравилось арт-директору игры, Мэтту Хансену, который начал оскорблять Маска, называя "ничтожеством", "дерьмовым избалованным ребенком" и заявил, что Маск будет и вовсе шокирован, когда полноценно увидит редактор персонажей, а не только местоимения.

Но похоже что больше всего от такого поведения оказались шокированы игроки: многие из них выразили поддержку Илону Маску, сказав, что Хансен ведет себя крайне неадекватно. Некоторые пользователи признаются, что являются давними фанатами игр студии, но теперь, похоже, их пути с разработчиками разошлись - игроки сыты по горло очередной игрой с SJW-пропагандой:

Местоимения просто подпитывают заблуждения психически больных взрослых, которые так и не выросли.

Время отменять предзаказы, ребята.

Нас ждет еще одна Dragon Age: The Veilguard?

Являюсь фанатом Obsidian со времен New Vegas, но похоже, что больше мне не по пути с ними.

Отберите у нынешних разработчиков имя Obsidian Entertainment.

Настоящее ничтожество сейчас работает арт-директором над Avowed.

Естественно были и те, кто поддержал Хансена, заявив, что они рады появлению инклюзивных вещей в игре. Однако нагляднее всего говорят цифры: пост Илона Маска, в котором он раскритиковал местоимения в игре, набрал 84 тысячи лайков. При этом ответ Хансена собрал лишь 2,9 тысячи лайков.

Так же пользователи решили внимательнее изучить профиль Хансена и оказалось, что ранее он называл игроков, которые негативно относятся к различного рода инклюзивным вещам в играх, чудаками:

Со всей искренностью, нет такого понятия, как "просто фанат"; вы все - единственная причина создания этого материала, и именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать игру максимально инклюзивной. Злить чудаков - это просто побочный эффект.

Будет любопытно посмотреть как теперь Avowed сможет выступить в феврале на фоне другой РПГ, разработчики которой при этом не были замечены в ненависти к простым игрокам и всячески идут им навстречу - Kingdom Come: Deliverance 2.

Вероятно в случае с Avowed нас ожидает еще один инклюзивный проект, издатель которого останется "полностью доволен продажами и количеством игроков", однако так и не назовет конкретных цифр.