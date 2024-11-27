Игроки выражают поддержку Илону Маску в конфликте с арт-директором Avowed и призывают отменять предзаказы игры

Сегодня стало известно о конфликте, который произошел между Илоном Маском и арт-директором Avowed от Obsidian Entertainment:
Если вкратце: недавно Илон Маск заявил о том, что считает неуместным наличие нейтральных местоимений в фэнтезийной видеоигре. Это сильно не понравилось арт-директору игры, Мэтту Хансену, который начал оскорблять Маска, называя "ничтожеством", "дерьмовым избалованным ребенком" и заявил, что Маск будет и вовсе шокирован, когда полноценно увидит редактор персонажей, а не только местоимения.
Но похоже что больше всего от такого поведения оказались шокированы игроки: многие из них выразили поддержку Илону Маску, сказав, что Хансен ведет себя крайне неадекватно. Некоторые пользователи признаются, что являются давними фанатами игр студии, но теперь, похоже, их пути с разработчиками разошлись - игроки сыты по горло очередной игрой с SJW-пропагандой:
Местоимения просто подпитывают заблуждения психически больных взрослых, которые так и не выросли.
Время отменять предзаказы, ребята.
Нас ждет еще одна Dragon Age: The Veilguard?
Являюсь фанатом Obsidian со времен New Vegas, но похоже, что больше мне не по пути с ними.
Отберите у нынешних разработчиков имя Obsidian Entertainment.
Настоящее ничтожество сейчас работает арт-директором над Avowed.
Естественно были и те, кто поддержал Хансена, заявив, что они рады появлению инклюзивных вещей в игре. Однако нагляднее всего говорят цифры: пост Илона Маска, в котором он раскритиковал местоимения в игре, набрал 84 тысячи лайков. При этом ответ Хансена собрал лишь 2,9 тысячи лайков.
Так же пользователи решили внимательнее изучить профиль Хансена и оказалось, что ранее он называл игроков, которые негативно относятся к различного рода инклюзивным вещам в играх, чудаками:
Со всей искренностью, нет такого понятия, как "просто фанат"; вы все - единственная причина создания этого материала, и именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать игру максимально инклюзивной. Злить чудаков - это просто побочный эффект.
Будет любопытно посмотреть как теперь Avowed сможет выступить в феврале на фоне другой РПГ, разработчики которой при этом не были замечены в ненависти к простым игрокам и всячески идут им навстречу - Kingdom Come: Deliverance 2.
Вероятно в случае с Avowed нас ожидает еще один инклюзивный проект, издатель которого останется "полностью доволен продажами и количеством игроков", однако так и не назовет конкретных цифр.
Судя по всему у Арт директора не так много работы за пару месяцев до релиза игры, раз у него есть время болтать в твиттере.
И по мне - если у вас есть работники с активной жизненной позицией - отнимайте у них все возможности выхода в соцсети. Как минимум до выхода игры.
а какая ещё может быть работа у арт директора? игра уже в печать уходит, по сути там всё сделано
тут скорее проблема лишь в его болтовне
Да это просто у леваков там полыхает уже месяц, что аж в себе удержать не могут. За такое надо вышвыривать с работы, но скорее всего у него боссы такие же небинарно-соевые.
Любая студия, если это не однодневка по типу Fntastic, работает над несколькими проектами. Когда в одном проекте работа артдиректора закончена - он уходит на следующий проект.
Маск чуть ли не правая рука Трампа и вложил в его победу очень много сил, за Трампа проголосовала большая часть Америки как анти левацкий проект. За ху яри ли себя на ровном месте, хз какие договоры подписывают в обсидиан, но в моей компании есть пункт который обкладывает тебя огромными штрафами за понесенные убытки за слитые данные или подобный пи здеж.
Вообще, обычно в контрактах есть и так всякие пункты про ограничение комментариев по поводу игры. Но видимо, у Майков свой подход)
Для этого есть комьюнити менеджера, которые дают комментарии согласованные с продюсером.
Так же заметил что многие директора за время разработки даже маленьких проектов отращивают такое чсв, что думают что могут единолично порешать за целый проект, при этом они еще во время разработки умудряются принести больше вреда своими тупыми идеями оторванными от технической реализации тех или иных механик игры (так как даже проект не могут без постранней помощи запустить в редакторе), после чего многое переделывается в лучшем случае 2-3 раза, не терпя ни то что критики, а даже простых предложений. Это не говоря то что они себе могут позволять по отношению к обычному сотруднику и полное отсутствие рычагов выпереть его за некомпетентность, так как над ним как правило стоит продюсер который обкладывает себя такими кадрами, а то вдруг его сместят.
так по моему ничтожество тот, кто делает всего лишь компухтерную игрушку, причём даже не владеет ею, а не чел, который может завтра купить эту студию и уволить этого дябика
илон макс купил обсидидиан и всех уволил, студию обанкротил и закрыл чтоб позлить бывшего главного арт директора пек-пек
Не "чтобы позлить", а "потому что может".
Забавно, но даже если допустить, что Маск купил Обсидиан - зачем увольнять всех и банкротить студию? Достаточно уволить SJW-ублюдков, донабрать персонал из тех, кто готов работу работать, а не вок-парашу в твиттере обсуждать, роняя на дно потенциальные объемы продаж. И вперед, деньги зарабатывать.
его соц сеть X вроде начала приносить меньше прибыли чем до приобретения и была близка к банкротсву насколько я помню.
Еще один е6анат, который торчит за радужных нитакусек, считай что похоронил свою поделку еще до ее выхода 🤣🤣.
Почему не написали, что он расист и ненавидит белых?
Reminder to Black artists out there who are looking for portfolio reviews or job advice: my DMs are open, and you will always have my priority. We got too many crusty white dudes in this field, please let me help you replace one day - I want to go back to living in the woods.
Так оно работает только в одну сторону
Пора менять этот тренд и называть вокнутых - расистами
Наверно глухие и ничего не слышали как новый Dragon Age заклевали, хотя и без того продажи игр в gamepass куда ниже, потому что зачем платить больше, просто купи подписку пройди и всё.
Или избирательно глухие - слышали как новый DA облизали со всех сторон и признали лучшей игрой от биоварей. Сказал бы просто как директор BF5 - не нравится не покупай.
С такой ценой предзаказ сам отменился
Лить грязь на тех, кто на протяжении 14 лет спасает их контору от полного банкротства - вверх тупости. Ну желаю им успешных продаж от заднеприводных и боевых вертолётов.
Как же сжв г*но достало.Илон молодец !
Мда, реально хана игре. Ну, может это научит их делать игры для обычных игроков, а не для больных ДЕИ-вирусом.
Нишуя там арт-деректор е5анат на зарплате у левачков/идейный дегенерат
Наверное с Пиларсов 2 - аутер ворлдс я разочаровался в Обсидиан. Штат засран фем сжв помойкой. Нормальные разработчики ушли. хз куда смотрит Урхарт.
Так Урхарту пофиг, ему лишь бы бабло капало в карман. Из-за него Авеллон покинул студию
Илон Маск красавчик! Бей эту гниль извращенскую Бро!
Будь начальство Obsidian поумней, оно бы вообще запретило своим разработчикам высказываться на любые неоднозначные темы и тем более оскорблять кого-то в соцсетях хотя бы до выхода игры. Так бы купили, поругались на неожиданные местоимения, но, может, и пережили бы, если в остальном игра хороша. А теперь как минимум часть потенциальных игроков будут уже заранее обижены и заряжены, сейчас подключатся блогеры и понесется... Хороший кусок стартовых продаж на этом можно потерять запросто.
Вся надежда на китайскую/корейскую и даже российскую игровую индустрию.
российская себя показала((даже если мне платить будут я не буду играть в игры которые сделаны в России!
Ладно, не играй, платить не буду, потрачу на российские игры сам. Переживём и без тебя)
Кажысь кого-то уволят до релиза игры )) Нашел дурак, а скандал то какой... Минус воок фекалии
на вид этот арт директор вроде как нормальный белый бородатый мужик... Как кто-то говорил, больше всего вокизмом страдают белые мужчинки и женщинки средних лет, которые пытаются доказать черным, пuдорам и прочим, что их угнетают, и именно они больше всего проявляют ненависть к другим белым. Странно ппц, хз что за синдром
самое интересное - то, что именно эти "толерантные" самые агрессивные
Либо повальный возрастной кризис, либо всегда такими были, просто теперь решили, что можно не стесняться, либо начитались каких-то толерантных СМИ - пропаганда во всех странах действует одинаково. Сценарист Dragon Age: Veilguard, который написал небинарного персонажа, раньше тоже вроде казался нормальным, а как возраст подошел к полтиннику, резко стал небинарным и начал писать о правах трансгендеров и исторической вине белых людей. И жена у него такая же, он и ее притащил работать в Bioware, у них там семейный бизнес. Теперь этот Хансен из Obsidian тоже пишет вокнутые посты и призывает нанимать на работу больше черных. Их словно выращивают в одной лаборатории. Кто следующий расчехлится?
Я бы тоже хотел бы быть таким "ничтожеством" как Маск, иметь миллиарды, контракты с разными компаниями и запускать ракеты в космос. Где стать в очередь?) А если серьёзно то закрыл бы рот этот недоарт-директор, в своей жизни он ничего не добился в отличии от Маска. Игра будет провалом и мы ещё услышим как тот же арт-директор будет обвинять в провале всех кого не лень.
"Шо, опять?!" Да судя по всему больше нормальных фэнтезийных РПГ не будет от слова СОВСЕМ.
Ооо капиталисты срут друг друга а простой людь как всегда защищает буржуев нечего не меняется
О, активисты разорались на весь интернет опять. Бедные, вечно обиженные.
Плевать хотели издатели на простого игрока, деньги они получают от финансовых пидарасов)
За щеку они получат за провал.
но деньги уже потратят))
репутация никаких денег не стоит)
Ему, Илону, уже в реале ребенка отредактировали, другой бы убил почувствовав, что это убобище делает отсылку на сына.
А еще отбитые дувны ждали от обсидиан продолжения фаллоут нью вегас
Правачки и повесточка. Как бы они без друг друга жили?
Да за такие вещи на костер инквизиции арт директора!!!!!!! а что вполне себе можно вводить за продвижение повестки
Он/оно/они/его/её/оного/ентого/того самого/евоного неправ/ва/во/ый/ая/ое, а Илону респект.
Шах и мат
Есть мальчик и девочка, это нормально, есть герма - это тоже норма, а мальчик, считающий себя девочкой это пиз#ец
Заметил тенденцию. Если в игре обилие оттенков фиолетового цвета значит по любому будет повестка. Особо не следил за игрой, но когда увидел новость об изменении визуального стиля все сразу стало понятно.
Если защиты не будет - скачаю
Если будет, то есть геймпасс
В фэнтезийной игре, как раз-таки, это звучит куда логичней, чем в более приземлённом сеттинге, особенно если возможны превращения в животных или предметы.
Ну да, ведь в фентези сеттинге есть прогрессивистская фемповестка, ага)
Ага, как в фентезийном средневековом Тедасе, где по-прежнему ходят в латах, пользуются мечами и щитами, но зато в сюжете обсуждают смену пола и есть возможность сделать шрам от операции по удалению груди. Совершенно никакого диссонанса и нарушения лора.
Не в теме за приведенный пример, не могу говорить. Но в целом, в сеттинге, где человек может превратиться в птицу или мышь, я не вижу проблем в введении вопроса идентификации. И речь тут не столько в повестке, сколько в психологическом восприятии.
И шрамы от удаления sисек в фентези мире тоже норм ? 🤣
А ничего, что при умении превращаться такого вопроса возникать не должно?
Ну если эти игроки хотят пропустить такую возможно хорошую игру, то пусть конечно отменяют
А ты с чего взял, что она возможно хорошая? Поиграл уже?
Поэтому я и написал возможно
игроки в неё при желании могут бесплатно поиграть и ничего не пропустить, если уж приспичит им
а майки пусть сами у себя игры покупают
Ну так, а с чего возможно хорошая? Почему не возможно плохая?
Потому что я верю в лучшее