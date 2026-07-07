Из Obsidian уволили арт-директора Avowed, который нанимал только чернокожих художников и гордился повесткой в игре

В рамках масштабных сокращений в Xbox Game Studios из Obsidian Entertainment уволили арт-директора Мэтта Хансена, одного из ключевых сотрудников студии и арт-директора игры Avowed. Об этом сообщил бывший сооснователь Obsidian Entertainment Крис Авеллон.

Хансен стал широко известен в конце 2024 года после серии скандальных заявлений. Он публично писал, что отдает приоритет чернокожим художникам при найме, заявляя: "В нашей сфере слишком много белых мужиков". Эти высказывания были расценены многими как прямая расовая дискриминация при найме, и даже сам Крис Авеллон советовал обращаться к юристам.

Кроме того, Хансен открыто признавался, что хотел сделать Avowed максимально повесточной игрой. В ответ на критику Илона Маска по поводу наличия местоимений в игре он написал:

Мне так хотелось разозлить его моей игрой, и я не могу поверить, что это действительно произошло. Что ж, ты еще не видел базовых настроек. Честное слово, это просто поразительно, когда самый богатый, самый дерьмовый ребенок в мире жалуется на то, что я делаю. Я откровенно обескуражен. Я не могу придумать ни одного человека в мире, кому бы я предпочел насолить. В любом случае, Avowed выходит 18 февраля следующего года. Обязательно ознакомьтесь с ней, если вас не пугает вирус woke.

Хансен был уволен в ходе волны сокращений, затронувшей несколько студий Xbox. Пока официального комментария от Obsidian Entertainment и Microsoft по поводу причин увольнения Хансена не поступало.