Красивый арт ключа Avowed был превращен в динамический фон для консолей Xbox Series

Многие игроки влюбились в обложку грядущей ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment, когда она была представлена в прошлом месяце, и стали просить разработчиков Xbox сделать динамический фон на основе данной иллюстрации. Долго ждать не пришлось, и специалисты Xbox сказали, что они это сделают.
И действительно, они это сделали. Сейчас вы можете украсить свою информационную панель на Xbox Series S/X динамическим фоном, выполненным на основе иллюстрации Avowed, а пользователь Xboxygen наглядно показал, как это выглядит.
Avowed - это огромная фэнтезийная история, которая выйдет в 2024 году на PC и Xbox Series S/X на еще не оглашенную дату а также будет доступна в сервисе Game Pass. По слухам, у истории будет несколько разных вариантов концовки, а сражения навеяны экшеном Warhammer: Vermintide 2 от Fatshark.