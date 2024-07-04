Креативный директор объяснила, почему Avowed будет исключительно однопользовательской ролевой игрой

Мы уже давно знаем, что Avowed будет строго однопользовательской RPG, и в новом интервью креативный директор Avowed Кэрри Патель объясняет, почему именно так.
В беседе с Windows Central Патель расхвалила RPG, которые способны успешно реализовать многопользовательскую механику, не жертвуя однопользовательским опытом. Было время, когда Avowed разрабатывалась с учетом какого-то многопользовательского компонента, но в конечном итоге от этого отказались, чтобы Obsidian могла делать то, что у нее получается лучше всего, и сосредоточиться на создании захватывающей однопользовательской RPG. В этом новом интервью Патель добавляет гораздо больше информации о внутреннем решении сосредоточиться на однопользовательском режиме за счет любого многопользовательского элемента, упоминая в процессе Baldur's Gate 3.
Патель говорит, что создание насыщенного многопользовательского опыта в дополнение к выполнению обещания совершенно новой Obsidian RPG было просто слишком большой творческой и технической задачей для студии.
«Для нас важно убедиться, что у нас есть действительно надежная кампания и критический путь истории, который ставит игрока в значимую роль персонажа, двигающего события вперед, принимающего важные решения и действительно формирующего мир и персонажей вокруг себя, что, очевидно, становится сложнее, если вы пытаетесь добавить многопользовательский компонент», — сказала она.
«Не то чтобы какие-то из этих проблем были неразрешимы, команда Larian Studios создала невероятную RPG с Baldur's Gate 3, и у них был многолетний опыт работы с Divinity: Original Sin, работая над созданием многопользовательской игры в рамках действительно надежной RPG-структуры. Это очень сложно сделать хорошо, и мы хотели убедиться, что в первую очередь мы предоставляем то, чего ожидают игроки от RPG Obsidian Entertainment, а именно действительно хорошо проработанную историю, осмысленные выборы и последствия, а также возможность быть агентом изменений в мире».
"RPG, которые способны успешно реализовать многопользовательскую механику, не жертвуя однопользовательским опытом."
Таких игр не существует.
Балдурс гейт 3 или Дивинити ОС 2 играется отлично как в одиночку, так и компанией
ММО по ЗВ и Властелину Колец, живые до сих пор:
Будет очередной Kingdoms of Amalur
Весь прикол в том, чтобы нагибать с корешами, фармить лут и хвастаться эпическим шмотом. Очередной синглплеерный проходняк с громким названием - ясно-понятно, проходили. Лучше бы завезли нормальный мультиплеер, как в каком-нибудь "Фортнайте", чтобы народ подсел и донатил. А так - ну такое.