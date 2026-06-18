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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.9 1 687 оценок

Крис Авеллон: Obsidian уже работает над Avowed 2 - бывший сооснователь студии поделился деталями

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По данным бывшего сооснователя Obsidian Entertainment Крис Авеллон, студия уже приступила к ранней стадии разработки Avowed 2.

Согласно его информации, творческое руководство сиквелом доверено Джордж Зитс — ветерану жанра RPG, известному по работе над Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer и Pillars of Eternity. Авеллон также заявил, что Джош Сойер участвует в проекте примерно в той же роли, что и при создании первой Avowed, тогда как Кэрри Патель не руководит разработкой продолжения.

Информация косвенно согласуется с ранее известными фактами. После релиза Avowed в 2025 году Кэрри Патель заявляла, что хотела бы продолжить развивать созданную вселенную, однако вскоре покинула Obsidian и перешла на работу в игровое подразделение Netflix.

На данный момент ни Obsidian Entertainment, ни Xbox Game Studios официально не подтверждали существование Avowed 2. Поэтому сведения Авеллона следует рассматривать как неподтверждённую информацию, несмотря на то что ранее он уже сообщал о возможной разработке продолжения ещё в 2025 году.

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Первая Avowed вышла в феврале 2025 года и стала новым проектом Obsidian во вселенной Pillars of Eternity. Игра получила в целом положительные отзывы критиков, а сама студия неоднократно давала понять, что заинтересована в дальнейшем развитии франшизы.

Слухи
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Комментарии:  21
Ваш комментарий
F0XDIE

Звучит как угроза.

15
Valtar

Кого-то пора закрывать, ребята прямо дают понять

8
ratte88

Снова добавят обязательные гей-квесты компаньонов и обязательную необходимость слушать их нытьё после каждого эпизода и оказывать им моральную поддержку?

Алсо, я верно понимаю, что пока МК закрывает нормальные студии, они продолжают спонсировать это дерьмо?

7
Tommy451

надеюсь студию успеют закрыть

4
Oliver Hearthwood

Вообще эта игра довольна хороша...если ты никогда не играл в другие игры

4
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