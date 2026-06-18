Крис Авеллон: Obsidian уже работает над Avowed 2 - бывший сооснователь студии поделился деталями

По данным бывшего сооснователя Obsidian Entertainment Крис Авеллон, студия уже приступила к ранней стадии разработки Avowed 2.

Согласно его информации, творческое руководство сиквелом доверено Джордж Зитс — ветерану жанра RPG, известному по работе над Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer и Pillars of Eternity. Авеллон также заявил, что Джош Сойер участвует в проекте примерно в той же роли, что и при создании первой Avowed, тогда как Кэрри Патель не руководит разработкой продолжения.

Информация косвенно согласуется с ранее известными фактами. После релиза Avowed в 2025 году Кэрри Патель заявляла, что хотела бы продолжить развивать созданную вселенную, однако вскоре покинула Obsidian и перешла на работу в игровое подразделение Netflix.

На данный момент ни Obsidian Entertainment, ни Xbox Game Studios официально не подтверждали существование Avowed 2. Поэтому сведения Авеллона следует рассматривать как неподтверждённую информацию, несмотря на то что ранее он уже сообщал о возможной разработке продолжения ещё в 2025 году.

Первая Avowed вышла в феврале 2025 года и стала новым проектом Obsidian во вселенной Pillars of Eternity. Игра получила в целом положительные отзывы критиков, а сама студия неоднократно давала понять, что заинтересована в дальнейшем развитии франшизы.