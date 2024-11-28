Крис Авеллон призывает разработчиков, которые столкнулись с черным расизмом при приеме в Obsidian, бороться в суде

Вчера арт-директор Obsidian Entertainment Мэтт Хансен сделал ряд неприятных заявлений в сторону Илона Маска и того, что миллиардеру не понравилось наличие местоимений в фентезийной Avowed:

Пользователи внимательнее изучили более ранние высказывания Хансена, в которых обнаружили к примеру то, что он называл игроков, которым не нравится инклюзивность в играх, "чудаками" и заявил, что студия при разработке игры старается в первую очередь ради меньшинств.

Так же в соцсетях нашли пост Хансена, который может привести к серьезным последствиям для него и самой студии - арт-директор признался, что при приеме художников на работу, он занимался самым настоящим расизмом, отклоняя белых кандидатов и предпочитая им чернокожих:

Напоминаю чернокожим художникам, которые хотят обзор на свое портфолио или рекомендации по работе: мои личные сообщения открыты, и вы всегда будете у меня в приоритете. У нас слишком много белых парней в этой области, пожалуйста, позвольте мне помочь вам однажды меня заменить - я хочу вернуться к жизни в лесу.

На ситуацию отреагировал бывший геймдизайнер Obsidian и легенда игровой индустрии, Крис Авеллон. Он призывает разработчиков, которые пытались трудоустроиться в Obsidian (или другую студию Microsoft), но получили отказ без объяснения причины - бороться за свои права в суде:

Судя по последним новостям, если в последние годы вам отказывали в приеме на работу в Obsidian, вам явно следует обратиться к юристу.



Дискриминация при приеме на работу, особенно в студии Microsoft, может гарантировать, что вам больше никогда не придется искать новую работу. Возбуждение судебного иска не будет стоить вам ни цента - юристы знают, насколько это плевое дело, и они сделают всю тяжелую работу за вас.



Я пишу это не по личным причинам - я твердо уверен, что дискриминация при найме по любой причине - это то, что отрасль не должна терпеть. Надеюсь, вы со мной согласитесь.