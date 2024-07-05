Критика игроков в адрес боевой системы Avowed убедила Obsidian о необходимости изменений в геймплее

Компания Obsidian Entertainment, работающая над Avowed, призналась, что не удивилась, когда после презентации игры столкнулась с серией критических замечаний по поводу боевой системы. В планах у разработчиков всегда была доработка этой части, но реакция игроков все же не осталась без внимания.

По всей видимости, именно после критики со стороны игроков разработчики и поняли, что этой части игры следовало уделить больше внимания.

"Иногда можно упустить из виду важность расстановки приоритетов", - сказал старший игровой инженер Гейб Парамо в интервью Windows Central, рассказывая о том, как команда планировала изменить подход к сражениям на более поздних этапах разработки.

"Мы думали, что [Avowed] достаточно хороша и мы можем показать ее такой, какая она есть... Мы знали, что исправим несколько элементов до релиза".

Правда, реакция со стороны фанатов вынудила руководство студии заняться доработкой боевой системы раньше, чем планировали: "Мы сказали себе: "Хорошо, давайте разберемся с этим, это большая проблема, ее заметили люди, мы должны отполировать ее в первую очередь".

"В ходе разработки мы проанализировали то, как происходит рендеринг оружия и момента удара", - объяснил Парамо, а затем добавил, что у игры были странные задержки, и он начал спрашивать, что можно сделать, чтобы сделать игру лучше.

Результат проделанной ими работы можно будет увидеть в начале июня благодаря новому трейлеру.