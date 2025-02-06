Линейка Game Pass на первую половину февраля 2025 года включает в себя Avowed и многое другое

В феврале 2025 года подписчики Xbox Game Pass получат доступ к множеству интересных игр, среди которых выделяются Far Cry New Dawn, Avowed и Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Сервис начинает месяц с большими обновлениями, которые порадуют как поклонников экшенов, так и любителей стратегий и ролевых игр.
Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- Far Cry New Dawn (консоли и ПК) — 4 февраля;
- Madden NFL 25 (консоли и ПК) — 6 февраля;
- Kingdom: Two Crowns (консоли) — 13 февраля;
- Avowed (Xbox Series X|S и PC) — 18 февраля.
Game Pass Standard:
- Far Cry New Dawn (консоли и ПК) — 4 февраля;
- Another Crab’s Treasure (консоли) – 5 февраля;
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (консоли) – 5 февраля;
- Starfield (Xbox Series X|S) – 5 февраля;
- Kingdom: Two Crowns (консоли) — 13 февраля.
Особое внимание стоит уделить Avowed — долгожданной ролевой игре от Obsidian Entertainment, действие которой происходит в мире Эора, известном по Pillars of Eternity. Эта игра будет доступна на Xbox Series X|S и ПК с 18 февраля 2025 года.
Но с наступлением середины месяца некоторые игры покинут сервис. В списке покидающих Game Pass 15 февраля 2025 года — Bloodstained Ritual of the Night, Tales of Arise, A Little to the Left. Это последний шанс для подписчиков сохранить эти игры со скидкой до 20 %.
100 баксов за предзаказ ноунейм игры. Спасибопожалуйста
это ты про авовед?
Блин, всё хочу в стиме старфилд купить. Но скидку 90% ещё нескоро увидим.
я купил на релизе и забросил
как по мне того не стоит)
тес в космосе просто.... диалоговая тягомотина с элементами лутинга всякого г*вна на планетах+последующее строительство.
Ну часов 30 на пиратке она у меня отняла, я люблю такое. Но даже так, не стоит своих денег.
Если очень чешется - приобрети оффлайн активацию или аккаунт - цена до 500р (смотря по кол-ву игорей на аккаунте).
общий аккаунт Microsoft для ПК - 300р на плати.( вы сможете играть в полноценную лицензию игры в онлайне/мультиплеере (в том числе с друзьями), со своим ником и прогрессом! )
у меня у одного как будто в геймпассе раза в 2-3 медленнее качает чем в стиме?
плюс какие то ачивки там некрасивые что ли
итогов года нет и тд
дичь наверное, но хочу именно в стиме покупать некоторые игры)