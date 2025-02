Линейка Game Pass на первую половину февраля 2025 года включает в себя Avowed и многое другое

В феврале 2025 года подписчики Xbox Game Pass получат доступ к множеству интересных игр, среди которых выделяются Far Cry New Dawn, Avowed и Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Сервис начинает месяц с большими обновлениями, которые порадуют как поклонников экшенов, так и любителей стратегий и ролевых игр.

Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

Far Cry New Dawn (консоли и ПК) — 4 февраля;

Madden NFL 25 (консоли и ПК) — 6 февраля;

Kingdom: Two Crowns (консоли) — 13 февраля;

Avowed (Xbox Series X|S и PC) — 18 февраля.

Game Pass Standard:

Far Cry New Dawn (консоли и ПК) — 4 февраля;

Another Crab’s Treasure (консоли) – 5 февраля;

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (консоли) – 5 февраля;

Starfield (Xbox Series X|S) – 5 февраля;

Kingdom: Two Crowns (консоли) — 13 февраля.

Особое внимание стоит уделить Avowed — долгожданной ролевой игре от Obsidian Entertainment, действие которой происходит в мире Эора, известном по Pillars of Eternity. Эта игра будет доступна на Xbox Series X|S и ПК с 18 февраля 2025 года.

Но с наступлением середины месяца некоторые игры покинут сервис. В списке покидающих Game Pass 15 февраля 2025 года — Bloodstained Ritual of the Night, Tales of Arise, A Little to the Left. Это последний шанс для подписчиков сохранить эти игры со скидкой до 20 %.