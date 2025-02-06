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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 357 оценок

Линейка Game Pass на первую половину февраля 2025 года включает в себя Avowed и многое другое

butcher69
Новости

В феврале 2025 года подписчики Xbox Game Pass получат доступ к множеству интересных игр, среди которых выделяются Far Cry New Dawn, Avowed и Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Сервис начинает месяц с большими обновлениями, которые порадуют как поклонников экшенов, так и любителей стратегий и ролевых игр.

Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • Far Cry New Dawn (консоли и ПК) — 4 февраля;
  • Madden NFL 25 (консоли и ПК) — 6 февраля;
  • Kingdom: Two Crowns (консоли) — 13 февраля;
  • Avowed (Xbox Series X|S и PC) — 18 февраля.

Game Pass Standard:

  • Far Cry New Dawn (консоли и ПК) — 4 февраля;
  • Another Crab’s Treasure (консоли) – 5 февраля;
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (консоли) – 5 февраля;
  • Starfield (Xbox Series X|S) – 5 февраля;
  • Kingdom: Two Crowns (консоли) — 13 февраля.

Особое внимание стоит уделить Avowed — долгожданной ролевой игре от Obsidian Entertainment, действие которой происходит в мире Эора, известном по Pillars of Eternity. Эта игра будет доступна на Xbox Series X|S и ПК с 18 февраля 2025 года.

Но с наступлением середины месяца некоторые игры покинут сервис. В списке покидающих Game Pass 15 февраля 2025 года — Bloodstained Ritual of the Night, Tales of Arise, A Little to the Left. Это последний шанс для подписчиков сохранить эти игры со скидкой до 20 %.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Odesseet

100 баксов за предзаказ ноунейм игры. Спасибопожалуйста

1
My life is a game

это ты про авовед?

0
вупсич пупсич

Блин, всё хочу в стиме старфилд купить. Но скидку 90% ещё нескоро увидим.

0
My life is a game

я купил на релизе и забросил
как по мне того не стоит)

2
DarkNezias_Gebeine

тес в космосе просто.... диалоговая тягомотина с элементами лутинга всякого г*вна на планетах+последующее строительство.

0
вупсич пупсич DarkNezias_Gebeine

Ну часов 30 на пиратке она у меня отняла, я люблю такое. Но даже так, не стоит своих денег.

0
DarkNezias_Gebeine

Если очень чешется - приобрети оффлайн активацию или аккаунт - цена до 500р (смотря по кол-ву игорей на аккаунте).

общий аккаунт Microsoft для ПК - 300р на плати.( вы сможете играть в полноценную лицензию игры в онлайне/мультиплеере (в том числе с друзьями), со своим ником и прогрессом! )

0
My life is a game

у меня у одного как будто в геймпассе раза в 2-3 медленнее качает чем в стиме?

плюс какие то ачивки там некрасивые что ли
итогов года нет и тд

дичь наверное, но хочу именно в стиме покупать некоторые игры)

0