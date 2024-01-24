Локации открытой зоны Avowed будут сопоставимы по размеру с более крупными локациями The Outer Worlds

Следующая ролевая игра Obsidian Entertainment, Avowed, выйдет этой осенью а Xbox Series X|S и ПК, и режиссер Кэрри Патель недавно дала больше представления о том, насколько большим будет ее мир.
В новом интервью Xbox Wire Патель подтвердила тот факт, что в Avowed будет не открытый мир, а открытые зоны, а это означает, что игроки смогут исследовать мир Эоры через ряд связанных областей. Что касается их размера, те, кто играл в ролевую игру Obsidian The Outer Worlds 2019 года, очевидно, смогут провести сравнение с ее более крупными картами.
«Это открытая зона, размер которой сопоставим с областями The Outer Worlds в целом, и [с] несколькими путями, по сути, позволяющими решать боевые ситуации или избегать их», — сказала Патель.
Поклонники смогли лучше рассмотреть Avowed и ее боевые системы во время презентации Xbox Developer_Direct на прошлой неделе. Примечательно, что игроки смогут использовать настраиваемое снаряжение, которое можно будет легко менять в соответствии с различными боевыми ситуациями. Один из них, показанный во время трансляции, показал, что вы даже можете использовать палочки в двух руках, чтобы создать билд «мага-стрелка», который, похоже, будет очень эффективен, когда дело доходит до борьбы с толпами врагов.
А что такое ? движок не тянет полноценный открытый мир ?
типичный обсидиан проста пек-пек