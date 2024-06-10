Магия, исследование мира и разнообразные диалоги в свежем геймплее Avowed

На Xbox Games Showcase 2024 разработчики из студии Obsidian Entertainment представили первый взгляд на внутриигровую историю фэнтезийной ролевой игры Avowed. В этом проекте игрокам предстоит взять на себя роль посланника враждующей империи. Вам придется не только погрузиться в местные политические конфликты, но и выступить в качестве спасителя от надвигающейся страшной чумы. Как будет выглядеть игровой процесс Avowed, можно увидеть из свежей демонстрации, где подчеркивается важность принимаемых игроком решений.
Геймдизайнер Avowed Кэрри Патель в специальном ролике подробно рассказала о выборе игрока и моральных дилеммах, которые его ждут по ходу прохождения. Диалоги с разными персонажами, а также ваши варианты ответов являются важными аспектами повествования, находя отражение в геймплейном смысле. Ваши слова могут разрешить серьезный спор, избегая драки, или спровоцировать большие проблемы, если разозлить не того персонажа.
Что касается вашего снаряжения в Avowed, его можно улучшать в лагере. Здесь вы сможете узнать больше о своих спутниках, выучить новые навыки и улучшить экипировку. Игроки могут смешивать и сочетать разные способности в своих деревьях умений. А товарищи будут полезны не только во время битв, но и в ряде других ситуаций. Например, спутники могут помогать с испытаниями или быть полезными во время разговора с определенными NPC.
Avowed ожидается к выходу до конца года на ПК и консолях Xbox. Ранее сообщалось, что релиз RPG состоится 12 ноября, однако эта информация пока не подтвердилась.
У меня вроде всё в порядке со здоровьем и психикой – но, даже мне поплохело от количества света бьющего в глаза: слишком много вспышек и светящихся эффектов. Такое ощущение, что это объевшийся галлюциногенных грибов сварщик варит без маски – и вы смотрите его глазами на это... Ну, и как всегда – всё такое страшненькое, что даже и играть не хочется в такое... даже за бесплатно.
Заплачу тебе 100 рублей, если поиграешь
Про грибы довольно близко, мне кажется. Остались ещё с разработки The Outer Worlds. Не пропадать же добру
Ппц..нафига они сделали это мигающее гуано при ударе....
Что-то фигня какая-то...
Мне тоже кажется что со световыми эффектами магии перебор... Но играть скорее всего все равно буду т.к. очень люблю подобные игры: по миру магии от первого лица ( хотя вроде в avowed можно и от третьего будет играть, как выяснилось, но если переключаться - тоже неплохо)