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Avowed Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 189 оценок

Microsoft опубликовала расширенный презентационный ролик Avowed с комментариями разработчиков

monk70
Новости

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment недавно впервые показа себя на презентации Xbox Developer_Direct, и было объявлено, что она выйдет этой осенью для ПК и консолей Xbox Series X/S. Сегодня был выпущен специальный подкаст Xbox, в котором директор игры Кэрри Патель и ее коллега Гейб Парамо рассказали больше об игре. Это даст вам гораздо лучшее представление о том, чего ожидать от Шаттерскарп, который является частью разнообразного острова Живых Земель, расположенного в той же вселенной, что и серия CRPG Pillars of Eternity.

«То, как мы подходим к последствиям и выбору, заключается в том, что мы даем игрокам возможность определять, кем они являются в этом мире и как они хотят себя вести», — говорит Кэрри Патель, которая отмечает, что это подход, разработанный самой Obsidian. «Ваши миры, ваше путешествие и игроки почувствуют тяжесть своего выбора».

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
alexhistory

Нет, я не буду смотреть, лучше чаю попью.

1
Talendor3

лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать - просто показали бы пример таких последствий, вместо того чтобы воду лить

1
Wolfenstein

ждем мегахитов от фильки котика

0
WarCraf4er

Жду видео где вырежут весь этот трёп и оставят только кадры с игрой

0