Microsoft опубликовала расширенный презентационный ролик Avowed с комментариями разработчиков

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment недавно впервые показа себя на презентации Xbox Developer_Direct, и было объявлено, что она выйдет этой осенью для ПК и консолей Xbox Series X/S. Сегодня был выпущен специальный подкаст Xbox, в котором директор игры Кэрри Патель и ее коллега Гейб Парамо рассказали больше об игре. Это даст вам гораздо лучшее представление о том, чего ожидать от Шаттерскарп, который является частью разнообразного острова Живых Земель, расположенного в той же вселенной, что и серия CRPG Pillars of Eternity.
«То, как мы подходим к последствиям и выбору, заключается в том, что мы даем игрокам возможность определять, кем они являются в этом мире и как они хотят себя вести», — говорит Кэрри Патель, которая отмечает, что это подход, разработанный самой Obsidian. «Ваши миры, ваше путешествие и игроки почувствуют тяжесть своего выбора».
Нет, я не буду смотреть, лучше чаю попью.
лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать - просто показали бы пример таких последствий, вместо того чтобы воду лить
ждем мегахитов от фильки котика
Жду видео где вырежут весь этот трёп и оставят только кадры с игрой