Microsoft опубликовала трейлер к выходу в раннем доступе ролевой игры Avowed от Obsidian

Ожидание окончено: стартовал ранний доступ к ролевой игре Avowed от Obsidian. Если вы с нетерпением ждали выхода Живые земли, это ваш шанс окунуться в игру до ее полноценного вывпуска 18 февраля и стать одним из первых, кто познакомится с игрой на протяжении всех выходных. По таком случаю компания Microsoft представила релизный трейлер.
Если вы приобрели Premium Edition или обновились с помощью Avowed Premium Upgrade, вы можете присоединиться прямо сейчас и получить преимущество в своем приключении. Если вы приобрели стандартное издание, но хотите присоединиться к раннему доступу, вы все равно можете обновиться до Premium Edition и начать играть немедленно.
Игроки, купившие Premium Edition или Avowed Premium Upgrade, получат дополнительные бонусы, включая наборы Eora Collection Set и Obsidian Collection Set, в которых есть уникальная броня для вас и ваших спутников. Владельцы Premium Edition также получают цифровой артбук и саундтрек.
Боже спаси и сохрани от этого "шедевра" - политики гомосеков и нитакусь.
Да славится имя твое в стенах где упокоены - здравый смысл...
И не будет "игра" эта похожа на Far Cry New Dawn - никаких соответствий.
Аминь.
Богиня удачи говорит, что твоя молитва хрень, а я просру в гачу за то, что ей это показал... спасибо бл*** D:<
Честно говоря, самое увлекательное, что видел по этой игре - это анонсирующий трейлер. Первый же трейлер после него, который представил геймплей - отбил у меня всё ожидание игры
Стань бета тестером раньше всех за свои же деньги (странно что ещё не придумали элитный премиум доступ на пол месяца раньше, супер элитный на месяц раньше и т.д.), как меня всегда забавляет этот развод лохов.
Насчет на месяц раньше или больше, если бы у ГТА 6 такой был бы на пк, я бы взял
Разве твое время не дороже денег?
Покупка ранней версии не всегда же тебя делает бета тестером
Зачем еë вообще покупать за 7К базу 🤣🤣🤣 если она в подписке есть ? А если по факту ей цена 2К максимум. На такое тратить деньги нельзя
У меня как раз проблема именно со временем, тонна игр которые скачаны и в которые я ещё не играл и данная игра уж точно не в моём приоритете, тем более что в любом случае 15 дней или даже месяц вообще ни чего для меня не решают поэтому меня всегда и забавляет такое разводилово.
Его нет) А комментарий отличный. Я бы и про деньги добавил. Когда говорят, что игра не стоит своих денег и возьмите на распродаже. Нахрен ее брать на распродаже, если она не стоит…, внезапно, твоего времени) Но @они@ все деньги считают…
не не, я именно про гта 6 имел ввиду
а у меня наоборот, ну я просто удаленщик, и много свободного времени на игры и ждать я не хочу, и в случае гта 6 я бы не хотел ждать месяц или дольше, если бы была возможность купить раньше
авовед точно недостоин
Ну я немного нырнул в это.. Понравилось Боевка- пистоль и магия и удары двуручным +- не плохие. Ну пока можно везде бегать, вроде ни где не закрыто. И больше не знаю какие + в игре. Вид от 3 лица это просто убожество, такое чувство, что в игре его не должно было быть во все и в последний момент они попросили не очень мододелов сделать вид от 3 лица, персонаж двигается просто ужас. С самого начала при создании персонажа в игре сочится всякий лгбт мусор и эксклюзивностью(или как оно там) Так же вернёмся к боевке а именно когда наносишь урон и эта глупая метка, что ты попал сделана наверно для совсем глупых людей(может можно выключить ну пока не увидел) Сложность пока вообще не чествуется играю на максимальной. Опять же немой главный герой. Оптимизация ну после киндома мусор полный, думаю не скоро будет еще такие игры как киндом по оптимизации. Сюжет даже ни капельку не зацепил, скипаю почти все диалоги. Игра родилась почти мёртвой.
В 2к на ультрах от 150 и больше, все ок
Хотел поиграть, но сначала глянул геймплей на Ютубе. Чел просто бегает по развалинам и затыкивает каких-то одинаковых рептилоидов ножиком. Анимация ударов одна и та же, добиваний не увидел. Выглядит очень скучно. Сразу вспомнил шелевральный Dark Messiah: Might and Magic. Ну так вот, если бы Майки сделали ремейк этой игры, то она бы утёрла нос Avowed. Как минимум боёвка в игре 2006 года бодрее, чем в этой.
Дизайн персонажей в игре на уровне Конкорда - просто чудовищный.
«Стирильная» слишком мне кажется
Ранний допуск на несколько дней? Шанс увидеть максимум багов до патча первого дня?
Это очень тупо.
игра отполирована, 5 дней роли не сыграет, поиграл час, все там отлично с оптимизацией , и багов нету, длсс только сам обновил до последней, и будет еще лучше 100% ( стояла 3.5 версия )
как обновил?
Название проги на скрине
Опять статтеры, анриал никогда не меняется
Блин игра выглядит 1 в 1 как the outer worlds, наверное такая же соевая.
Лан посмотрим обзоры в интернете, может не всё так страшно.
посмотрим и решим
Побойся бога ирод
в смысле?заценить то можно в любом случае, я же не призываю покупать
пусть каждый кому не пох совсем на игру, скачает, оценит и сам поймет хочет ли покупать или проходняк
за то чтоб это трогать еще доплачивать надо
Уже на торренте. 73,62 гб.
Скачал, поиграл. Это не игра, а херня. В ней все плохо. Опять сраная повестка. Когда уже начнут делать хорошие игры? Одна надежда на азиатов. Может и русские начнут делать хорошие игры. Подвижки уже есть.
Посмотрел стрим двух белорусских токсиков и что-то перехотелось играть. И дело отнюдь не в шутках Виталика. Игра просто лютый пастген со скучным мёртвым миром и унылыми квестами, к тому же ещё щедро сдобренный повесткой. Спасибо. Ешьте это сами.
Из всех стримов выбрал именно xbt которых считаешь токсичными.Клиника
с каких пор темное фэнтези стало таким ярким и цветастым
Геймплей норм , на остальные насрать
жду отзывы людей с пг + отзывы в стиме
геймпасс?фулл прайс?
ну лучше всего сейчас в пиратку, а потом если понравится то продолжить по геймпассу или в стиме, если прям пушка
Торрент только он, и уже после него подумать, покупать или нет
а сохранки с пиратки на лицуху можно переносить?
ачивки задним числом?
походу игра то норм оказалась
Эти 400 обзоров там висели ещё за неделю до выхода игры. То есть Возможно что это просто проплаченные критики которые получили ранний доступ для обзора. Надо подождать месяц и посмотреть какие будут отзывы потом. Когда их наберётся много от настоящих игроков. И тогда уже судить.
хорошо спасибо!