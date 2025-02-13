Microsoft опубликовала трейлер к выходу в раннем доступе ролевой игры Avowed от Obsidian

Ожидание окончено: стартовал ранний доступ к ролевой игре Avowed от Obsidian. Если вы с нетерпением ждали выхода Живые земли, это ваш шанс окунуться в игру до ее полноценного вывпуска 18 февраля и стать одним из первых, кто познакомится с игрой на протяжении всех выходных. По таком случаю компания Microsoft представила релизный трейлер.

Если вы приобрели Premium Edition или обновились с помощью Avowed Premium Upgrade, вы можете присоединиться прямо сейчас и получить преимущество в своем приключении. Если вы приобрели стандартное издание, но хотите присоединиться к раннему доступу, вы все равно можете обновиться до Premium Edition и начать играть немедленно.

Игроки, купившие Premium Edition или Avowed Premium Upgrade, получат дополнительные бонусы, включая наборы Eora Collection Set и Obsidian Collection Set, в которых есть уникальная броня для вас и ваших спутников. Владельцы Premium Edition также получают цифровой артбук и саундтрек.