Над анимациями ожидаемой новой RPG от Obsidian трудится бывший разработчик Diablo 4 ©

Летом 2020 года Xbox анонсировала новый интригующий проект от разработчиков из студии Obsidian — Avowed. Про игру по-прежнему известно очень мало, за исключением того, что это самая ожидаемая ролевая игра от создателей Fallout: New Vegas и The Outer Worlds. Сегодня внимательным пользователям удалось выяснить, что в разработке Avowed также принимает еще один ветеран игровой индустрии, который успел поработать над Diablo 4.

Как стало известно, прямо сейчас над Avowed опытный специалист по анимации Ханс Карраско. За свою карьеру он успел сделать анимации для Diablo 4 и рядом анимационных фильмов. В команде разработчиков Avowed Карраско будет отвечать не только за анимации, в его обязанности также входит работа над кинематографичными роликами.

Данная информация впервые подтверждает в Avowed наличие постановочный кат-сцен, а значит игра будет ориентирована на сюжетное приключение в фэнтези мире. Релиз игры когда-нибудь состоится на ПК и Xbox Series S|X. Существует вероятность, что официальная информация про Avowed появится этимл летом в рамках презентации Xbox.