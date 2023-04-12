Avowed 1-й квартал 2024 г.
8.3 135 оценок

Над анимациями ожидаемой новой RPG от Obsidian трудится бывший разработчик Diablo 4

©
Gutsz
Новости

Летом 2020 года Xbox анонсировала новый интригующий проект от разработчиков из студии Obsidian — Avowed. Про игру по-прежнему известно очень мало, за исключением того, что это самая ожидаемая ролевая игра от создателей Fallout: New Vegas и The Outer Worlds. Сегодня внимательным пользователям удалось выяснить, что в разработке Avowed также принимает еще один ветеран игровой индустрии, который успел поработать над Diablo 4.

Как стало известно, прямо сейчас над Avowed опытный специалист по анимации Ханс Карраско. За свою карьеру он успел сделать анимации для Diablo 4 и рядом анимационных фильмов. В команде разработчиков Avowed Карраско будет отвечать не только за анимации, в его обязанности также входит работа над кинематографичными роликами.

Данная информация впервые подтверждает в Avowed наличие постановочный кат-сцен, а значит игра будет ориентирована на сюжетное приключение в фэнтези мире. Релиз игры когда-нибудь состоится на ПК и Xbox Series S|X. Существует вероятность, что официальная информация про Avowed появится этимл летом в рамках презентации Xbox.

23
8
Последние посты по игре Avowed
Avowed может появиться на летней презентации Xbox
Avowed может появиться на летней презентации Xbox
Нарративный дизайнер Pentiment теперь работает над Avowed
Нарративный дизайнер Pentiment теперь работает над Avowed
По словам инсайдера, ролевая игра от первого лица Avowed выйдет в начале 2024 года
По словам инсайдера, ролевая игра от первого лица Avowed выйдет в начале 2024 года
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Solstice

Ждем показа геймлея

7
Best wacker

На летней презентации как раз)

0
deusMarshall

Ну трудится и что? Оо

2
Executor666

бывший разработчик Diablo 4 - это скорее минус. -_-

1
Alumiel

ну тут всё же специалист по анимации, а с анимацией там всё норм

0
Floww
Релиз игры когда-нибудь состоится на ПК

Ммм, моя любимая дата для любого события)

1
Sprintin

опять загрузки в локациях?

0
eksper

Сейчас уже не важно что делают. Сейчас главное на каком движке.

-1