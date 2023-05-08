Avowed 1-й квартал 2024 г.
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Над Avowed, помимо Obsidian Entertainmen, работает еще одна студия разработчиков

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Gutsz
Новости

Несколько лет назад игровое подразделение Xbox анонсировала интригующую ролевую игру Avowed с видом от первого лица, созданием которого занимается небезызвестная студия Obsidian Entertainmen. Нам по-прежнему неизвестны многие детали будущего проекта, но похоже, что с его разработкой помогает еще одна опытная команда разработчиков. В сети раскрыли информацию о дополнительной студии, которая также участвует в создании Avowed.

Авторам Fallout: New Vegas, The Outer Worlds и многих других RPG в разработке Avowed помогает студия Digimancy Entertainment. Роль дополнительной команды в создании новой игры пока не совсем ясна. Согласно описанию профилей сотрудников студии, они являются молодой, но опытной командой, которые оказывают помощь в поддержке и разработке самых разных проектов.

В социальных сетях обратили внимание, что в Digimancy Entertainment находится очень много бывших сотрудников из самой Obsidian. Так, её генеральным директором является бывший геймдизайнер Pillars of Eternity. Кроме того, в студии работает творческий директор Pentiment, который был также одним из авторов Disco Elysium. Вероятно, Digimancy Entertainment в разработке Avowed имеет большую роль, чем просто команда поддержки.

Avowed создается для ПК и Xbox Series S|X. У игры нет даже примерной даты релиза, но это может измениться после летней презентации Xbox Showcase.

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