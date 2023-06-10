Не только Fable: согласно последним инсайдам, Avowed также будет на Xbox Showcase ©

В то время как последние слухи Энди Робинсона о присутствии Fable на Xbox Showcase продолжают обсуждаться в сети, GameReactor говорят, что они уверены в том, что Obsidian посетит мероприятие Microsoft с ролевой игрой Avowed.



Основываясь на последних слухах, собранных Эйриком Хильдбакк Фуру из GameReactor, мы узнаем, что "четыре источника, с которыми я недавно говорил, подтвердили, что и Avowed, и Fable будут показаны на Xbox Games Showcase".



Опять же, по словам анонимных информаторов GR, премьеры Avowed и Fable не будут просто тизерами или кинематографическими кадрами, а дадут четкий взгляд на графическую и геймплейную составляющую. Таким образом, новые утечки GR идут в том же направлении, что и сказанное в последние дни Аароном Гринбергом: глава маркетингового подразделения зеленых сообщил, что CGI-трейлеров для внутренних игр Xbox Game Studios не будет.

Правда это или нет, мы узнаем уже совсем скоро, до начала Xbox Games Showcase + Starfield Direct осталось 24 часа.