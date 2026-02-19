Новые расы в Avowed оказались бесполезны для ролевых игроков - разработчики объяснили это нехваткой сценаристов

Разработчики из Obsidian Entertainment выпустили масштабное юбилейное обновление 2.0 для своей RPG Avowed, которое, помимо Новой Игры+, фоторежима, нового оружия и повышения уровня сложности, добавило в игру три новые расы. Спустя год после релиза геймеры наконец-то могут играть не только за людей и эльфов, но также за дворфов, орланов и аумауа.
Однако радость фанатов студии, известной своими глубокими ролевыми механиками, была недолгой. Как выяснилось в интервью порталу RPG Site, новые расы добавляют лишь косметические изменения и разные стартовые бонусы к характеристикам, но абсолютно не влияют на сюжет и диалоги.
Геймдиректор Гейб Парамо объяснил это тем, что команда поддержки была укомплектована в основном специалистами, занятыми портированием игры на PS5 и техническими аспектами. В ней просто не нашлось места сценаристам. Как следствие - разработчики не смогли добавить уникальные диалоговые реплики, основанные на выборе новой расы.
"В качестве утешения" Парамо отметил, что бонусы к характеристикам у разных рас сохранились, поэтому выбор все же влияет на геймплей. Тем не менее, фанаты Obsidian, ценящие студию за глубину проработки мира и отыгрыша роли, остались разочарованы. По их мнению, косметические расы без уникальных реплик и реакции окружения бесполезны для тех, кто играет в RPG ради истории, а не просто ради цифр.
Мое лицо, когда я впервые увидел орлана :)
Обсидианы плотно заняли место рядом с Биоварями на свалке истории. Жаль.
У вас опечатка..... Биотварями
Вот сейчас такие же лица у фанатов нынешней Obsidian и тех кто купил этот прикол.
без Тодда говарда они не сделали ни одной нормальной игры, у них не может быть фанатов
Где связь между Тоддом и Обсидиан?
Наверно в том что Obsidian сделали Fallout New Vegas, а франшиза Fallout принадлежит Bethesda и Тодду Говорду и что это их якобы единственная хорошая игра. Но я не согласен.
Можно было бы дать игре шанс, у игры неплохая боёвка, но этот пластмассовый мир и уринальный энжин вместо движка
Ключевая проблема практически всех западных игр жанра RPG, старых классических и новых современных, выбор расы почти всегда косметический и ни на что не влияет. Именно поэтому заранее прописанные герои в стиле Геральта из Ривии мне нравятся гораздо больше, чем создание персонажа и выбор класса с нуля - оно всё равно косметические и по факту играем за одного и того же героя, независимо от типа косметики.
Когда особо одарённые утверждают, мол в старых RPG была смена класса, выбор персонажа и т.д., а теперь в новинках этого НЕТ, я просто смеюсь им в лицо, потому что понимаю, что всё это просто косметика, ни на что не влияющая - независимо от выбора, ты всё равно играешь за ОДНОГО прописанного персонажа, потому что сюжеты квестов редко учитывают ваш класс и расу даже в классических RPG. В этом смысле как RPG тот же Ведьмак 3 ничем не отличается от старых игр жанра. Разница только в том, что Ведьмак не прячется за косметикой и ведёт себя честно с игроком. А старые игры обманывали игроков иллюзией выбора, якобы твоя раса на что-то повлияет... ну да, повлияет, на ОДНО слово в каком-нибудь диалоге(вместо "Привет Орк" тебе скажут "Привет Паладин"). Точка.
Как минимум в первой dragon age выбор расы влиял на диалоги. Там даже у некоторых своё вступление было.
заточка, почка и точка!
А были другие ожидания?)
Будет возможность - сыграю.
могли бы уже какое-никакое длс добавить, был бы повод зайти
Ну всё ясно, значит пока делать там нечего.
ожидаемо потому что сюжеты и далоги под такие измения нужно закладвать зарание. сложно и дорого наверно заделать это хорошо.