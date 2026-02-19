Новые расы в Avowed оказались бесполезны для ролевых игроков - разработчики объяснили это нехваткой сценаристов

Разработчики из Obsidian Entertainment выпустили масштабное юбилейное обновление 2.0 для своей RPG Avowed, которое, помимо Новой Игры+, фоторежима, нового оружия и повышения уровня сложности, добавило в игру три новые расы. Спустя год после релиза геймеры наконец-то могут играть не только за людей и эльфов, но также за дворфов, орланов и аумауа.

Однако радость фанатов студии, известной своими глубокими ролевыми механиками, была недолгой. Как выяснилось в интервью порталу RPG Site, новые расы добавляют лишь косметические изменения и разные стартовые бонусы к характеристикам, но абсолютно не влияют на сюжет и диалоги.

Геймдиректор Гейб Парамо объяснил это тем, что команда поддержки была укомплектована в основном специалистами, занятыми портированием игры на PS5 и техническими аспектами. В ней просто не нашлось места сценаристам. Как следствие - разработчики не смогли добавить уникальные диалоговые реплики, основанные на выборе новой расы.

"В качестве утешения" Парамо отметил, что бонусы к характеристикам у разных рас сохранились, поэтому выбор все же влияет на геймплей. Тем не менее, фанаты Obsidian, ценящие студию за глубину проработки мира и отыгрыша роли, остались разочарованы. По их мнению, косметические расы без уникальных реплик и реакции окружения бесполезны для тех, кто играет в RPG ради истории, а не просто ради цифр.