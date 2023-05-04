Avowed 1-й квартал 2024 г.
8.3 137 оценок

Новый намек может указывать на то, что Avowed покажут на Xbox Showcase

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R_Mor
Новости

Хотя многие сосредоточены на мероприятии, посвященном Starfield, которое состоится примерно через месяц, большой интерес вызывает также Xbox Showcase, во время которого мы наконец-то сможем узнать, что нового происходит в студиях под крылом Microsoft.

Среди работ, которые могут быть показаны во время мероприятия, - Avowed, чье присутствие подтверждается еще одним намеком. Речь идет о странице Microsoft Rewards, где пользователь Reddit наткнулся на ссылку на Xbox Game Showcase этого года, как показано на изображении ниже. Нажав на ссылку, он попал на страницу, которой нет на сайте Xbox. Ссылка содержит рекламную картинку, представляющую собой логотип Xbox, подсвеченный зелеными частицами. Если вы посмотрите трейлер Avowed, то в конце трейлера эти же зеленые мотивы освещают логотип игры.

Учитывая сходство со свечением, окружающим логотип в конце анонсирующего трейлера игры от Obsidian, многие уверены, что это явное указание на будущую презентацию игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BaalVII

Avowed покажут на Xbox Showcase. И потом отменят.

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