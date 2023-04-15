Общее представление о Avowed из личного профиля одного из дизайнеров Obisidian ©

После того как стало известно об участии специалиста по анимациям из Superseed Studios в создании кат-сцен для Avowed, новая информация о долгожданной фэнтезийной ролевой игре для ПК и Xbox появилась из профиля LinkedIn разработчика Obsidian Entertainemnt.

Не раскрывая особо подробной информации, пункты, сообщенные дизайнером Obisidian в его личном профиле, дают нам общее представление о том, какие элементы мы найдем в Avowed.

Как вы можете понять, взглянув на изображение выше, ролевая игра включает в себя боевые столкновения в открытом мире, наборы одежды, с помощью которой мы можем настроить (и, скорее всего, усовершенствовать) наше альтер-эго, и лут, который можно собирать, исследуя уровни и мир. Разработка включает в себя макеты уровней, боевую систему и элементы повествования для точек интереса, реализованные на Unreal Engine 5. Хотя Avowed основана на графическом движке Epic Games, в ней также используются фирменные инструменты Obsidian Entertainment, с помощью которых команда разработчиков добавляет повествовательные структуры и исследуемые игроком элементы.

Мы можем предположить, что Avowed, в традициях игр Obsidian, будет сильно сфокусирована на повествовательной составляющей, однако очевидно, что компания также хочет сосредоточиться на захватывающем опыте открытого мира, полным боев и лута.

Остается терпеливо ждать выставки Xbox Showcase в июне, чтобы взглянуть на новую многообещающую RPG.