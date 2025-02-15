Obsidian добавила опцию отключения местоимений в Avowed, а Мэтт Хансен уже больше двух месяцев не появляется в соцсетях

В конце прошлого года Avowed оказалась в центре скандала: Илон Маск раскритиковал наличие местоимений в игре, указав, что считает их неуместными в средневековой фэнтези-RPG. На это крайне грубо отреагировал арт-директор игры Мэтт Хансен:

В ходе скандала так же выяснилось, что Хансен проявлял дискриминацию, отклоняя белых кандидатов при приеме на работу и предпочитая отдавать должности чернокожим:

Похоже, что развязка истории состоялась: Obsidian Entertainment добавила в Avowed опцию с возможностью отключений местоимений в игре, а Мэтт Хансен уже больше двух месяцев не появляется в соцсетях.