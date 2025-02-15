Obsidian добавила опцию отключения местоимений в Avowed, а Мэтт Хансен уже больше двух месяцев не появляется в соцсетях

В конце прошлого года Avowed оказалась в центре скандала: Илон Маск раскритиковал наличие местоимений в игре, указав, что считает их неуместными в средневековой фэнтези-RPG. На это крайне грубо отреагировал арт-директор игры Мэтт Хансен:
В ходе скандала так же выяснилось, что Хансен проявлял дискриминацию, отклоняя белых кандидатов при приеме на работу и предпочитая отдавать должности чернокожим:
Похоже, что развязка истории состоялась: Obsidian Entertainment добавила в Avowed опцию с возможностью отключений местоимений в игре, а Мэтт Хансен уже больше двух месяцев не появляется в соцсетях.
Поздно, репутация уже сложилась
Лол, удали коммент с даунским лицом Маска. Как же вы слабы. Маск тот ещё додик на самом деле, кринжует по полной, хоть и умеет деньги зарабатывать конечно.
Деточка у тебя серьёзные проблемы с восприятием реальности...
У маска была слева кара, а справа эмбер хёрд. Какие твои достижения в жизни?
Та самая Херд, что гадила на кровать и прикидывалась невинной обиженной овечкой в суде? Ок, достойны друг друга.
за деньги ему кто угодно даст, а без денег? Хотя без денег Эмбер насрать может в кровать запросто)))
Что не добавляй а игра провалилась... 9к людей онлайн в стиме в первый день это похоронная
Игра еще не вышла. Релиз 18го февраля. Мало кто будет ранний доступ за две цены.
Игра очень дорогая с учетом бестолкового раннего доступа и подобной игры. В саму игру не играл, но уверен что это парад воок уродов, но зная уже ( от знакомого ) насколько этот мусор дерьма из под коня, думаю выше 20к она не наберет на старте и то с учетом безрыбья. ( есть люди, которые не могут играть и за сложности в игры на подобии Kingdom Come Deliverance II ( ну или кривой до ужаса бойки, которая бесит на ранних стадиях игры до изучения парирования у цыгана ))
Выйдет и разочарует людей. Очень наглядный пример как не стоит копировать балдурс гейт 3
У игры цена нормальна, это региональные цены в нашем случае их нет :)
У бг3 со стилем все норм в отличии от
Обсидианы умерли, нечего от них хороших игр ждать, их потолок - середнячки.
Это же разрабы Пиларса и одна вселеная
Разрабов пилларса уволили, вместо них набрали угабуг прямо с БЛМ-погромов и тюрем.
Какой же треш творится тут в комментариях.
У одного игра уже провал, на основе цифр раннего доступа (!?)
У другого игра мусор, но он в нее не играл, а так чувствует.
У третьего игра провал, потому что копирует бг3 (?!?!?)
У четвёртых игра обязательно провалится из-за повесточки, вот только они забывают, что тот же велгард провалился не из-за повестки, а из-за того, что игра была херотой. Например про бг3, где повестки чуть ли не больше, никто особо про это не ныл, потому что игра сама по себе отличная.
В который раз убеждаюсь, что искать адекватное мнение в комментариях - это ход гения. Большинство либо фанбойствуют, либо все перманентно срут, либо дрочат на вообще не важные для нормальных игроков факторы, типо цифрок онлайна или оценок от других людей.
про бг3 смешно)ничего даже близко похожего не увидел,бг3 больше такое хардкорное рпг,с сложной прокачкой,нелинейностью и т.д. а авовед просто экшон(или рпг содержащий продукт)))
Я хз кем надо быть, чтобы сравнивать эти две, абсолютно разные игры.
Хотя и не удивлен, т.к. после выхода бг3, появилась особая каста фанатов "Ылитариев", для которых все игры, в жанре которых есть "рпг", автоматически становятся мусором, ведь это же "не бг3!!11"
Спасибо ! Порой, приятно читать адекватное мнение. От себя добавлю :- Что Вам, люди нужно ? Что бы каждая игра была номинантом на игру года или на века. Во всех играх есть и плюсы/минусы и свой потребитель...как и другой товар в жизни. Предвзятость, порой поражает:- В одной игре зеленый бесполый "они/оно" = игра го&но и с повесткой...В другой, можно всех заромансить и оттрахать весь экипаж, невзирая на пол и рассу = шедевр на века. Лично я сужу о игре по интересности/эмоциям и увлекательности = если игра играется "на одном дыхании" и в нее тянет играть, то мне все равно сколько и кто там какой рассы/пола и наклонностей личной жизни.
Меня по началу мыло в графике отвратило от игры.Но потом собравшись с духом решился все таки играть и оказалось ,что игра не так уж и плоха как описывают и вангуют).Большой мир с массой спрятаных локаций и сокровищ.Очень интересная система оружия,магия выгдяит потрясающе,система прокачки позволяет со старта делать мультикласс,множество вариантов в диалогах для отыгрыша добряка или злодея.Вобщем однозначно стоит поиграть и сформировать свое мнение об игре не слушать пророков .У них и ккд 2 оказалась повесточной игрой,хотя я пройдя так и намека не увидел.
Ну тут паттерн знакомый, называется сравнение букОв. Если в жанрах игры есть соответствия, значит нужно сравнивать с лучшим представителем жанра на данный момент. И если это новое хоть в чем-то хуже, то вердикт один это новое - г*вно.
Хуже чем бг 3 потому что мир меньше и менее проработан, меньше классов и вообще нельзя эльфиек романсить.
Хуже чем ккд 2 потому что "а чо тут не реализьм!?", "а почему я не могу всех нпс по лицу бить в ккд2 то можно", " и вообще почему фентези игра по вселенной пиларсов не происходит в средневековой богемии?!"
По итогу смотришь на это и ох*еваешь.
Так еще The Outer Worlds 2 в этом году выйдет (не понимаю, зачем в одном году выпускать две однотипные игры для той же самой аудитории? да и к тому же с сомнительными перспективами в плане окупаемости). Возможно после выхода Avowed перенесут TOW2 от греха подальше
А они другое не умеют делать. Там одни фрики работают.
Да давно им надо было влится в беседку да поработать сценаристами. По остальному они никогда не были сильны, вечно все заимствовали.
Так они и так уже часть Беседки. А талантливые люди оттуда свалили, тот же Авеллон.
А вот это правильно. Давать выбор, что бы в игру могли играть и нормальные люди и вокнутые.
там кстати можно отключить грибы на голове, я так и сделал потому что мерзкие грибы
Только в диалогах все равно напоминают что ты грибоголовый
Я и на форуме напомню, что ты грибоголовый) кекеке
Они отключаются визуально только для тебя, игровые персонажи все равно их видят.
с грибами да, надо было добавить иные метки; роговые отростки, щупальца и тд, что не положены нормальным людям, но что и придают брутальность, а не клоунаду.
Трубку тоже не берет?
Берёт. Но не туда. Поэтому никто не хочет звонить.
В ходе скандала так же выяснилось, что Хансен проявлял дискриминацию, отклоняя белых кандидатов при приеме на работу и предпочитая отдавать должности чернокожим:
внезапно сам белый думала черный или трансгендер
Лысого гоняют.
он не белый, а (((белый)))
Что он там бороду отрастил, под Кратоса косит,а более похож на педераста.
На фото МЕта Хансена сразу видны признаки латентного эдораса страдающего куколдизмом. Именно такие пуесосы как этом и ловят вояж от вида собственной вздрючеваемой жены гангста нигами...))
Так он и есть латентный эдорас. Они сейчас примерно так и выглядят ибо уже не модно в кожанках ходить и жиманиться словно девочка, сейчас модно брутилизм из себя выжимать, вот и тужится как может..))
за будущее аутер ворлдс 2 теперь страшно стало
Так а что страшного, выход Авовед лишь подтвердил предположения, опасения и утверждения, что Обсидианы уже давно «исписались» не интересные игры во всем, разве только для своей публики
А что хорошего было в первой? Имхо для меня стрельба только приятная - сюжет диалоги на столько гиперболизированы что просто уже не смешно, коридоры даже в рамках разорванных локаций, вырвиглазная графика. Ну типо вариативность? Ну так во втором МЕ вариативности больше, на сколько раньше вышла?
В лучшем случае камерный середнячок с ужасным сюжетом
Много уже в игру наиграл, чтобы такие выводы делать?
Много или мало 10 часов наиграл, даже на много раньше стало понятно, что на игре сэкономили на многом и в основном на атмосфере, а это и геймплей, отзывчивость мира, мелочи которые тоже не в малой степени на это влияют, безжизненный мир, пустые локи с расставленными статистами для битья, сюжет не замысловатый пока, дальше посмотрю, играть можно если принять все как есть без хотелок, конечно будет контраст сразу прыгая с ккд2 с офигительным миром на это как у меня и получилось, так что игра найдет своего игрока. З.Ы. Аутер ворлд была не ахти игра но на много продуманнее и интереснее хоть нудная, так что это мое субъективноемнение!
Адекватное мнение, такое я уважаю
То есть, если включить эту настройку можно по кнопочке таб в разделе "персонаж" увидеть надпись: "Он, она или они"... А сам выбор все равно никуда не пропал и там по-прежнему присутствует неопределённый гендер и тип тела вместо мужчина или женщина
Типы тел не подписаны, местоимений скорее всего три, но дальше Он - я просто не кликал.
Ну судя по отзывам людей которые получили ранний доступ, говорят что лорно игра приторно ощущается (в духе изометрических RPG старой школы), но хвалят боевую систему в которой приятно уничтожать противников. Графическом плане тоже пока претензий не слышал. Есть ли в ней Woke контент то да, но в каком плане пока неизвестно. Так что сложно что-то сказать. Нужно дождаться релиза. Услышать мнение большинства, чекнуть прохождение, и уже делать самостоятельно вывод, стоит ли брать, или же нет.
Хз кто хвалит боевую систему, она в духе кликеров сделана без какой-либо проработки. Стреляй/бей в голову, остальное не эффективно и бесполезно.
Релиз уже состоялся на рутрекере. Можно чекать и делать самостоятельные выводы.
А что ждать, качайте на торрентах уже давно лежит, другой вопрос, а надо ли?
ну да лучше как KCDII чтобы 0чко горело с каждого файта против нескольких противников, хз как можно сделать нормальную боевую систему, она везде по одному и тому же шаблону сделана примерно.
Так тут нет боевой системы. У тебя напарники просто бадиблочат врагов и стоят тупят по пол часа, а ты в это время должен бездарно стоять и обтекать/стрелять/лупить то что на тебя не сагрилось
компромисов в этом вопросе быть не должно.никаких возможностей отключения,все это должно быть запрещено,а игроки должны строго игнорить,а не просто бугуртить в коментах,а потом идти и играть в это дерьмо
Так и игнорят, судя по онлайну.
Вон после провала вейлгарда биоваров жёстко сокращают. Ну как биоваров... Радужных особей, которые сидят на местах, которые когда-то занимали великие творцы.
ой, а что случилось?
Ну... игра удалась, юзер скор бьет 80%
80% среди получивших ее раньше остальных, лол. игра еще не вышла в широкие массы
Да, рассказывай дальше.
подстилке петушья и чернож"пых напомнили его место у параши?
Его боссы отвесили оплеуху за то что подпортил пиар игры.
А они надеялись по тихому скормить вокнутое поделие.
А толку-то? Все равно в игре все друг-друга будут именовать этим раздражающим "them". Тысячи строк уже записаны, и никто это отменять не будет.
Выйдет правильный русский перевод.
Хансен наверное лежит где то на дне Гудзонского залива и там связь не ловит.))) Рьяно новая администрация стала ломать хребты заднеприводным.))))
Э-э-э... А вы ничего не напутали? Данная опция отключает отображение местоимений в профиле игрока, только и всего.
Obsidian Entertainment добавила в Avowed опцию с возможностью отключений местоимений в игре, а Мэтт Хансен уже больше двух месяцев не появляется в соцсетях.
Моська долаялась, ей указали на её место в пищевой цепи.
Скромная победка.
Местоимений, равно как и поганых меньшинства самих, не должно было быть ВООБЩЕ. Даже на выбор. Счастливого этим тв*рям провала в любом случае.
Так они находу переобуваться стали, если бы фейлгард со своей инклюзивностью не обосрался, то ничего бы обсидианы не убирали.
Я прохожу эту абобу, у зеленых уже есть, индюшатина прям прëт из всех щелей, дешевизна проекта сильно бросается в глаза, локации довольно компактные, наиграл 10 часов, игра точно лучше этого прошлогоднего убогого драгон эйджа.
Его, её, их нашли и проверили на соответствующие места имения.
А че случилось? Кто мизинцем ударился и стер местоимения? :D
Точно, и все резко изменилось как только он послал демократов. Отличная работа пропаганды, все за рамками демократов - фашисты, мифисты и вообще отбросы.
поиграл я в этот авовед с час,про сюжет и персов не скажу,но первое впечатление что такой лайтовый экшончиг с элеменами рпг,прокачка и сражения легкие,графика не такая кислотная как в их предыдущей оутер ворлдс,в общем на разок поиграть сойдет,этакий рпг содержащий продукт)...
То есть рефанднуть ещё можно?
Если так уж хочется скачать- бери на торренте
какой смысл ее отключать если так понимаю она в редакторе главного перосонажа. делаешь себе пацана с правельным местоимением проста.
16 гб оперативки - с этого начинаются проблемы.
16 гб оперативка - минимум в нынешнее время
Потому что производителям нужно строить зиккурат. Отсюда дорожает и избыточно усложняется нанитолюменами разработка.
Зачем ориентироваться на такой минимум? Можно сделать и 500 гб потребление, и сказать мол нищеброды обновляйтесь.
Так это к видеокарте, а не к оперативке. Да и вообще оперативка - дешёвая.
У меня некоторые игры, с требованием - 8 гб, не запускаются. Т.е. надо докупать еще что-то, а не только оперативку. Вот так - всё дешевое, а в итоге набегает. Кроме того, "16гб" - это еще и показатель, что игру делают, скорее всего, на новых движках (с новыми багами и т.д.), и специалистов по ним, что логично, меньше, а также о нагружении продукта трассировочнолучевыми люменонанитами. Так что это и прямой показатель, и косвенный, говорящие о потенциально возможных проблемах. Напомню, что Mass Effect 3 (2012) требует 2 гб, а ME:Andromeda - уже 8. А теперь сравните популярность.
вселенская тупость, сначала добавить местоимения, потом сунуть функцию отключения, где логика, в логических процессах, ну я понял🤣🤣🤣
Ой, а чё случилось?
Новостники пг опять обосрались вот что)
Нет директора - нет покупки игры:D
Поиграл пару часов. Вроде можно немного еще побегать, но уже духотная беготня утомляет. Я люблю жанр РПГ, но когда мир может жить сам по себе и без тебя. А тут беГишь - враги стоят на спавне, беГишь дальше - еще враги стоят на спавне. Особо интересных ситуаций еще не встретил, если они есть. Ну хоть рояль из кустов пульнули прямо в пузо ГГ, хоть что-то произошло.
Спутники на первый взгляд интересны (взял себе чела с именем Кай, кажется немного мутным, но пока хз чего ожидать от игры. Будут ли повороты или нет)
Еще что огорчило - это отсутствие шлемов или полных комплектов брони с покрытием головы (Я БЛИЛАТЬ РЫЦАРЬ, ИЗВИНИСЬ ПЕРЕД РЫЦАРЕМ). Так то графа прикольная, но слишком пестрая, эти эффекты конфетти...У меня лично струя уже из глаз херачит.
Боевка - база. Хотя прикольно сделали, что тут у тебя и стволы, аля мушкеты (пороховницы), и книга с чарами и тд. Пока особого разнообразия в дизайне оружия не увидел (Заисключением того, что можно купить уровнем повыше).
В итоге: раньше творения обсидианов мне заходили значительно лучше, сейчас же...Шаткий середнячог
Как реализована магия в 99% игр, язык не повернется назвать это магией, лучше уж мушкеты.
Посредственная графика, НПС стоят на месте, нет динамической смены для и ночи, лучи хуанга что с ними что без них разницы нет как на графику - как и на потребление ресурсов видеокарты, предметы приклеины к поверхности, процессор жрёт как будто в игре есть A Life 3.0.
Древний ризен 5600х = пыхает на ультра в 2к на 60 градусов. хз о чем ты.
А новости о том что игра встречена очень положительно в стиме будут?))) или новостники только байтят за бонусы 50 хейтеров?)
Не жду ничего от этой убогой поделки, скорее всего провалится с громким треском. Но если каким-то чудом ЭТО окажется интересной игрой, заценю на торрентах или ютубе)
Эх Манька, неси беленькую, мы гуляем(нет)
Лучше игра один гхыр не стала. // Иван Марков
Как говорится скатертью по Ass-у ему. После его провокаций, земля ему и ему подобным будет битым стеклом.
Красава Маск он им же сказал,я вам отомщу за сына транса)Вот пожалуста власти СШП делают ВОК и ДЕЙ повестки запрещенными))
Он конечно красавчик, что гоняет эту шушеру но, мстить надо было конкретно сыну, т.к. причина, почему он стал трансом, это то, что он и так был гомиком. Просто политика государства раньше поощряла его наклонности.
Или ты реально считаешь, что если у человека нет таких наклонностей и он 100% натурал, но если он насмотрится, к примеру порнухи с трансами, то они у него сразу появляется? Бред же
Да.
Дети- это как глина. Поп-культура может менять характер ребёнка как хочет. Взрослый человек на такое пошлёт матом, поэтому радужную повесточку продвигали в школах.
Глупость. Детей лепят родители, а не поп культура. Очевидно, что Маск просто проeбал изменения в своем сыне, а сейчас пытается переложить ответственность на окружающий мир
А не лучше будет избавить мир от того, что опасно для детей (да и взрослым тоже только вред)? Тогда гораздо меньше детей будут становитсья петухами от недосмотра.
Если ты или твой ребенок стал петухом, значит он или ты им и был. "Влияние поп-културы" - это не причина, а следствие.
Но я рад, что с этим борятся, не потому что "я стану гомиком ууу!!111", а потому что это, в 99% случаев, абсолютно неуместно и добавляется "чтобы было".
Тем временем где то на границе с Мексикой:
Мёртвому миру это не поможет.
Боятся, чертили!
Да там и так уродов одних создаешь, она даже бесплатно не нужна
Наш слон
Не наворачивающий повестку огромной ложкой читатель не поймёт вообще о чём речь в статье. Во всех средневековых RPG есть местоимения. Местоимения - это вообще нормально. Тут, видимо, речь про всякие неопределённые местоимения, и местоимения, не соответствующие биологическому полу.
попытка завербовать в ваш клуб глиномесов?
Попытка объяснить людям, знающий русский язык, и далёким от этого всего, что имел в виду автор статьи, который не считает необходимым делать это самостоятельно. Местоимение - это часть речи. Ты, я, он - это местоимения. Они есть в РПГ, они есть в средневековье и есть в жизни любого нормального человека.
А глиномес ты сам.
Думаю, любой геймер это прекрасно знает.
В старых играх был только один выбор: мужчина или женщина. От которого и тип тела зависел.
Вон даже Dragon Age Origins имеет только два пола, как бы её не называли авангардом повестки.