Obsidian добавила в Avowed долгожданную функцию отключения респауна врагов

Obsidian Entertainment выпустила патч 2.1 для Avowed (на PS5 — версия 2.001), который включает в себя исправления ошибок и новую функцию, добавленную по просьбам игроков. Главным нововведением стала возможность отключить возрождение противников в определенных точках регионов. Теперь в настройках геймплея появился специальный переключатель, позволяющий игрокам самим решать, хотят ли они сражаться с респаунищимися врагами или оставить зачищенные зоны пустыми.

Техническая часть обновления устраняет критические вылеты, возникавшие при вступлении в бой со Скелетом-варваром или при запуске фоторежима рядом с Ксаурипом-старейшиной. Также разработчики исправили визуальные баги, такие как неестественный наклон персонажа в режиме от третьего лица и растягивание моделей при «тряпичной физике». Были доработаны и взаимодействия с напарниками: теперь они корректно смотрят на главного героя во время диалогов в лагере, а уведомления о лишних очках способностей в «Новой игре+» больше не будут беспокоить игроков.

Особое внимание уделили графике и интерфейсу: исправлена работа технологий масштабирования DLSS и XeSS Frame Generation, а также решена проблема с отображением текстур ландшафта и декалей. Кроме того, патч исправил работу горячих клавиш и механики перезарядки способностей из гримуара, сделав игровой процесс более стабильным и предсказуемым.