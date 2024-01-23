Obsidian Entertainment рассказала о боевой системе в Avowed, а так же об играх на которые они ориентировались

Obsidian Entertainment на прошлой неделе выпустила расширенный трейлер геймплея своей ролевой игры от первого лица Avowed. Издание PC Gamer поговорило с ключевыми разработчиками студии Кэрри Патель и Гейбом Парамо касательно особенностей боевой системы игры.
По словам разработчиков, бои от первого лица всегда довольно сложно проектировать. В любой экшн-игре от третьего лица в вашем распоряжении есть весь набор инструментов: впечатляющая анимация, ситуационная осведомленность с высоты птичьего полета, крутые перевороты и т.д. - то есть те вещи, которые гораздо сложнее выполнить, если вы находитесь "в черепе" вашего главного героя.
Но Obsidian Entertainment нашла студию, которая за эти годы смогла сделать по их мнению действительно хорошие бои от первого лица - это Fatshark, разработчик Warhammer: End Times - Vermintide и Warhammer 40,000: Darktide.
"Наша цель состояла в том, чтобы боевая система в игре была интуитивно понятной. Чтобы ощущение удара по врагам было впечатляющим… как в Vermintide. Мы пытаемся черпать вдохновение оттуда, это настоящий мастер-класс в плане ощущения удара и воздействия на врагов. Если вам нужен хороший пример мощного размахивания клинком от первого лица, то Vermintide и Darktide - отличные игры для этого.
Fatshark взяли формулу выкашивания зомби сковородкой из Left 4 Dead и расширили ее, добавив сложные системы, которые заставляли врагов спотыкаться и метаться в определенных направлениях, в зависимости как от типа оружия, так и от угла атаки.
Мы гордимся тем, что сделала наша команда геймплея… нам нравятся рукопашные бои в нашей игре. Я действительно чувствую, что они будут на голову выше того, что уже есть в боевых системах фэнтезийных ролевых игр от первого лица." - говорят разработчики
По словам PC Gamer, они были очень впечатлены тем, что им рассказали разработчики из Obsidian Entertainment. Журналисту не терпится посмотреть удалось ли Obsidian Entertainment сделать действительно качественную боевую систему.
Avowed выйдет на Xbox Series X/S и PC осенью 2024 года.
Тогда зачем было делать от 1 лица если можно от 3?