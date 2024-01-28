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Avowed Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 196 оценок

Obsidian хочет, чтобы Avowed была "сложной" ролевой игрой, более сложной, чем "черно-белая мораль добра и зла"

Procy_on
Новости

Obsidian Entertainment работает над фэнтезийной ролевой игрой Avowed с огнестрельным оружием, которая выйдет в этом году и, как надеются разработчики, сможет превзойти "черно-белую" бинарную мораль.

Наш подход к выбору и последствиям заключается в том, чтобы отказаться от черно-белой шкалы морали "добро против зла", где моральный баланс вашего решения очень очевиден, а предпочесть нечто более близкое к жизни, где иногда выбор не очевиден или иногда правильный выбор кажется очевидным, но результат может быть неожиданным; оправданным, но неожиданным.

Режиссер Кэрри Патель объясняет, что ей нравится этот моральный вызов и как игроку, и как дизайнеру, потому что он позволяет людям "переварить что-то сложное и как бы принять и исследовать эти решения в относительно безопасной среде игры".

Патель приводит в пример Mass Effect 2 - несмотря на ее мясистый бинарник Героя и Отступника - и невероятный квест на верность Легиону как пример дилеммы, о которой игроки "говорили годы спустя". Она считает, что подобные головоломки "привязывают" игроков к их внутриигровым коллегам. "А также с персонажами и компаньонами, с которыми они разделяют это путешествие".

26
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Только пусть не обещают "серую" мораль. Помним мы ( ͡° ͜ʖ ͡°)

10
luVol

Ты про код и ее "серую мораль"?)

3
Artery Kaulitz luVol

Ага, а ещё её и в WoW пытались протолкнуть

1
Kerrot

О дааа, они еще по Outer Worlds говорили про отсутствие черной-белой морали и как круто все получится,

а получили лютый кретинизм и детсад и многие начали говорить что та старая Обсидиан закончилась на Тирании.

6
ratte88

Ну дык, игра без Авеллона вышла. Не удивительно.

4
Null Extremis ratte88

Люди переоценивают влияние авелона на игровую индустрию. Мне уже кажется, что если синтезируют универсальную вакцину от рака, люди не будут прививаться потому что в разработке вакцины не принимал участие Крис Авелон.

0
I love my computer

Басни для новых игроков, не знакомых с играми компании 🤡

5
AT_Sagor

Такой подход уже давно используют. Тоже мне удивили. Если сценарий хотя бы лучше чем на троечку, очевидно же, что должно быть чуть сложнее чем просто чёрное и белое.

3
Чукча в чуме

как они задрали своими "вызовами"... в итоге сводящимися теперь к очередному примитивному выбору между гигантской клизмой и бутербродом с гуано...
а потмо эти же креаклы ноют что БГ3 покупают, а их поделки возвращают

3
KPAHbl4

игра выглядит как мультик для детей с кривой боевой системой а они что-то про выбор и мораль...

1
Lemenus

Опять коричневую мораль завезут.

Да блин, в NV была настоящая серая мораль, однако новый состав Obsidian ни как не может дотянуться до уровня отцов основателей, которых в компаний и нет уже давно.

0
6363

Кто кто, а Обсидиан может в RPG.

-1
Tom[Cat]

Извиняюсь а что там тирания, пиларсы 2, оутер ворлдс

0
ЕвМи

Средний возраст игрока растет. И в тренде мышление.

Сложные выборы оставляют пищу для размышления и рождают личные выводы каждого, и как итог повышают адаптацию, дают независимость от "базовой программы" в пользу вариативности.

Это же я вижу и в фильмах. Вчера посмотрел The Girl with All the Gifts (2016) и меня зацепил комментарий, что авторы фильма показывают серую мораль и зритель в растерянности спрашивает, кому же сопереживать?

Я читал в статьях за последние 10 лет, что будут востребованы творчество и адаптивность. Культурное влияние их уже здесь.

-7
ЕвМи

у минусующих без осмысленного комментария мышление не в тренде, я понимаю...

upd. Просто задумайтесь те, кто ругает систему образования, которая не учит думать.

Мои комментарии предлагают осмысленную дискуссию, для любого возраста, чтобы справиться с конфликтом поколений, ведь здесь представлены игроки разных возрастов.

Но почти все предпочитают реагировать реактивно, палец вверх-вниз,
как рабы в Колизее, пока гладиаторы-СабжНовости их развлекают.

Возвысьтесь над этим.

-1
luess ЕвМи

Вы не той аудитории пишете, мозги сейчас дефицит))

-1
ЕвМи luess

Я думаю, здесь есть много умных, но конформных людей, которые боятся, считают неразумным высказывать свое мнение, потому что обретя смелость, у них собьется защитный механизм, и они выскажутся там, где реально опасно. В итоге мы имеем систему "лайк-дизлайк" и множество поверхностных комментариев, с критикой в разрешенных областях. Это снижает напряжение и дает иллюзию контроля для психики.

0