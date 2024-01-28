Obsidian хочет, чтобы Avowed была "сложной" ролевой игрой, более сложной, чем "черно-белая мораль добра и зла"

Фэнтезийная ролевая игра от первого лица, созданная известной студией Obsidian Entertainment, авторами таких игр, как Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Tyranny и The Outer Worlds.

Действие Avowed разворачивается в фэнтезийном мире Эора, где ранее происходили события популярной RPG-серии Pillars of Eternity. Игрок управляет представителем воинственного Аэдирского королевства, ведущего бесконечные войны с соседними народами.

Главный герой отправляется с важной миссией на далёкий остров Живые Земли, славящийся своей удивительной природой и многочисленными мистическими явлениями. Однако по прибытии выясняется, что остров опустошает страшная чума неизвестного происхождения. Раскрывая её тайну, протагонист погружается вглубь древних легенд Живых Земель и обнаруживает свою связь с этой загадочной землёй. А заодно раскрывает древнюю тайну, способную навсегда изменить судьбу всего мира Эора.

Игра предлагает обширный открытый мир с самыми разными локациями: от заснеженных горных пиков до влажных джунглей, кишащих экзотическими растениями и животными. Ландшафт, погодные условия и обитатели каждой области уникальны. А моральный облик персонажа и его действия оказывают реальное влияние на окружающий мир и его жителей.

Боевая система предлагает огромную свободу действий. Можно сражаться холодным и огнестрельным оружием, а также использовать мощные заклинания, начертанные в воздухе древними рунами. Всё это допускает комбинирование и создание эффектных комбо-атак. К примеру, можно заморозить врага магией, а затем раздробить его боевым топором. Или запечатать заклятие в гримуаре, чтобы заманить противника в ловушку и добить его мечом. Также есть вариант оглушить щитом и сбросить с обрыва. Вариантов масса, выбор за игроком.