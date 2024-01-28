Obsidian хочет, чтобы Avowed была "сложной" ролевой игрой, более сложной, чем "черно-белая мораль добра и зла"

Obsidian Entertainment работает над фэнтезийной ролевой игрой Avowed с огнестрельным оружием, которая выйдет в этом году и, как надеются разработчики, сможет превзойти "черно-белую" бинарную мораль.
Наш подход к выбору и последствиям заключается в том, чтобы отказаться от черно-белой шкалы морали "добро против зла", где моральный баланс вашего решения очень очевиден, а предпочесть нечто более близкое к жизни, где иногда выбор не очевиден или иногда правильный выбор кажется очевидным, но результат может быть неожиданным; оправданным, но неожиданным.
Режиссер Кэрри Патель объясняет, что ей нравится этот моральный вызов и как игроку, и как дизайнеру, потому что он позволяет людям "переварить что-то сложное и как бы принять и исследовать эти решения в относительно безопасной среде игры".
Патель приводит в пример Mass Effect 2 - несмотря на ее мясистый бинарник Героя и Отступника - и невероятный квест на верность Легиону как пример дилеммы, о которой игроки "говорили годы спустя". Она считает, что подобные головоломки "привязывают" игроков к их внутриигровым коллегам. "А также с персонажами и компаньонами, с которыми они разделяют это путешествие".
Только пусть не обещают "серую" мораль. Помним мы ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ты про код и ее "серую мораль"?)
Ага, а ещё её и в WoW пытались протолкнуть
О дааа, они еще по Outer Worlds говорили про отсутствие черной-белой морали и как круто все получится,
а получили лютый кретинизм и детсад и многие начали говорить что та старая Обсидиан закончилась на Тирании.
Ну дык, игра без Авеллона вышла. Не удивительно.
Люди переоценивают влияние авелона на игровую индустрию. Мне уже кажется, что если синтезируют универсальную вакцину от рака, люди не будут прививаться потому что в разработке вакцины не принимал участие Крис Авелон.
Басни для новых игроков, не знакомых с играми компании 🤡
Такой подход уже давно используют. Тоже мне удивили. Если сценарий хотя бы лучше чем на троечку, очевидно же, что должно быть чуть сложнее чем просто чёрное и белое.
как они задрали своими "вызовами"... в итоге сводящимися теперь к очередному примитивному выбору между гигантской клизмой и бутербродом с гуано...
а потмо эти же креаклы ноют что БГ3 покупают, а их поделки возвращают
игра выглядит как мультик для детей с кривой боевой системой а они что-то про выбор и мораль...
Опять коричневую мораль завезут.
Да блин, в NV была настоящая серая мораль, однако новый состав Obsidian ни как не может дотянуться до уровня отцов основателей, которых в компаний и нет уже давно.
Кто кто, а Обсидиан может в RPG.
Извиняюсь а что там тирания, пиларсы 2, оутер ворлдс
Средний возраст игрока растет. И в тренде мышление.
Сложные выборы оставляют пищу для размышления и рождают личные выводы каждого, и как итог повышают адаптацию, дают независимость от "базовой программы" в пользу вариативности.
Это же я вижу и в фильмах. Вчера посмотрел The Girl with All the Gifts (2016) и меня зацепил комментарий, что авторы фильма показывают серую мораль и зритель в растерянности спрашивает, кому же сопереживать?
Я читал в статьях за последние 10 лет, что будут востребованы творчество и адаптивность. Культурное влияние их уже здесь.
у минусующих без осмысленного комментария мышление не в тренде, я понимаю...
upd. Просто задумайтесь те, кто ругает систему образования, которая не учит думать.
Мои комментарии предлагают осмысленную дискуссию, для любого возраста, чтобы справиться с конфликтом поколений, ведь здесь представлены игроки разных возрастов.
Но почти все предпочитают реагировать реактивно, палец вверх-вниз,
как рабы в Колизее, пока гладиаторы-СабжНовости их развлекают.
Возвысьтесь над этим.
Вы не той аудитории пишете, мозги сейчас дефицит))
Я думаю, здесь есть много умных, но конформных людей, которые боятся, считают неразумным высказывать свое мнение, потому что обретя смелость, у них собьется защитный механизм, и они выскажутся там, где реально опасно. В итоге мы имеем систему "лайк-дизлайк" и множество поверхностных комментариев, с критикой в разрешенных областях. Это снижает напряжение и дает иллюзию контроля для психики.