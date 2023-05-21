Obsidian наняли российскую студию для работы над Avowed, специализирующуюся на графике для ААА-проектов ©

Blacksteinn — еще одна аутсорсинговая студия, работающая с Obsidian Entertainment над Avowed. Это стало известно благодаря сайту вакансий на Linkedin, а официальный сайт подтверждает их сотрудничество.

Независимая компания "основана ветеранами игровой индустрии с богатым опытом в создании компьютерной графики для ААА-проектов" и специализируется на создании 3D-моделей, концепт-арта и анимаций.

У компании действительно богатое портфолио. Они работали с такими разработчиками игр, как CD Projekt RED, Remedy Entertainment, Id Software, Hi-Rez Studios и многими другими, включая разработчиков Atomic Heart, студией Mundfish.

На ArtStation можно взглянуть на некоторые из их работ, в частности, если поискать наиболее подходящие к фэнтези-тематике, то модели для Smite и Breach и несколько личных работ, могут дать нам представление о том, почему Obsidian наняли эту компанию для Avowed, которая делит один сеттинг с Pillars of Eternity.