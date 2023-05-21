Obsidian наняли российскую студию для работы над Avowed, специализирующуюся на графике для ААА-проектов

Blacksteinn — еще одна аутсорсинговая студия, работающая с Obsidian Entertainment над Avowed. Это стало известно благодаря сайту вакансий на Linkedin, а официальный сайт подтверждает их сотрудничество.
Независимая компания "основана ветеранами игровой индустрии с богатым опытом в создании компьютерной графики для ААА-проектов" и специализируется на создании 3D-моделей, концепт-арта и анимаций.
У компании действительно богатое портфолио. Они работали с такими разработчиками игр, как CD Projekt RED, Remedy Entertainment, Id Software, Hi-Rez Studios и многими другими, включая разработчиков Atomic Heart, студией Mundfish.
На ArtStation можно взглянуть на некоторые из их работ, в частности, если поискать наиболее подходящие к фэнтези-тематике, то модели для Smite и Breach и несколько личных работ, могут дать нам представление о том, почему Obsidian наняли эту компанию для Avowed, которая делит один сеттинг с Pillars of Eternity.
На сайте у них указано Казахстан 😁
Это сейчас единственный способ сотрудничать с западными игроделами.
это операция Ы.
А на карте гугл указано что находятся в Питере и в ВК в группе их написано что Штаб-Квартира офиса тоже в Питере. (ул. Бумажная, 16/1, Санкт-Петербург). Хотя по факту может юридически там зарегистрированы... Или наоборот - в Казахстане юридически, а физически в Санкт-Петербурге находятся.
Надеюсь в Awoved можно будет коня привязывать.
Молодцы ребята, богатое портфолио, причастность к качественным релизам. Хороша работа.
На игру большие надежды, не так много хороших команд, делающих годные РПГ, Обсидиан делает качественно.
*Но продаваться это у нас не будет.
xboxgamepass то продаться, если нет желания платить, то есть торрент в играх ms нет денуво.
вот это поворот!
Иии?.. в чём новость? Практически все конторы нанимают "индусов" помогать пилить им игру. Заголовок чисто для скрепышей 🤡
в этом хотя бы есть новость. тут с этим туго.
В чем скрепность новости? клоун...
а что, слабо за отечественного разработчика порадоваться?
Глянул на их работы, глянул на скриншоты, чуть не стошнило, убрал из виш листа этот Avowed. Чуда можно не ждать.
что за понты? ты по графике Смайта все прочекал?)
Зачем так преждевременно игру закапывать, я вот с интересом жду, хочется посмотреть на конкурента свитков.