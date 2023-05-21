Avowed TBA
8.3 139 оценок

Obsidian наняли российскую студию для работы над Avowed, специализирующуюся на графике для ААА-проектов

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Procy_on
Новости

Blacksteinn — еще одна аутсорсинговая студия, работающая с Obsidian Entertainment над Avowed. Это стало известно благодаря сайту вакансий на Linkedin, а официальный сайт подтверждает их сотрудничество.

Независимая компания "основана ветеранами игровой индустрии с богатым опытом в создании компьютерной графики для ААА-проектов" и специализируется на создании 3D-моделей, концепт-арта и анимаций.

У компании действительно богатое портфолио. Они работали с такими разработчиками игр, как CD Projekt RED, Remedy Entertainment, Id Software, Hi-Rez Studios и многими другими, включая разработчиков Atomic Heart, студией Mundfish.

На ArtStation можно взглянуть на некоторые из их работ, в частности, если поискать наиболее подходящие к фэнтези-тематике, то модели для Smite и Breach и несколько личных работ, могут дать нам представление о том, почему Obsidian наняли эту компанию для Avowed, которая делит один сеттинг с Pillars of Eternity.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
AlexFullBeast

На сайте у них указано Казахстан 😁

6
Procy_on

Это сейчас единственный способ сотрудничать с западными игроделами.

0
Озверин

это операция Ы.

11
Frostmir

А на карте гугл указано что находятся в Питере и в ВК в группе их написано что Штаб-Квартира офиса тоже в Питере. (ул. Бумажная, 16/1, Санкт-Петербург). Хотя по факту может юридически там зарегистрированы... Или наоборот - в Казахстане юридически, а физически в Санкт-Петербурге находятся.

3
Wraith_Soul

Надеюсь в Awoved можно будет коня привязывать.

1
Bamburrr

Молодцы ребята, богатое портфолио, причастность к качественным релизам. Хороша работа.

На игру большие надежды, не так много хороших команд, делающих годные РПГ, Обсидиан делает качественно.

0
AT_Sagor

*Но продаваться это у нас не будет.

0
kotasha

xboxgamepass то продаться, если нет желания платить, то есть торрент в играх ms нет денуво.

-3
Ar55555

вот это поворот!

-4
CAN I HABE PIZZA PLS

Иии?.. в чём новость? Практически все конторы нанимают "индусов" помогать пилить им игру. Заголовок чисто для скрепышей 🤡

-8
Озверин

в этом хотя бы есть новость. тут с этим туго.

0
Дима Константинов

В чем скрепность новости? клоун...

2
H-DS

а что, слабо за отечественного разработчика порадоваться?

0
Shеpard

Глянул на их работы, глянул на скриншоты, чуть не стошнило, убрал из виш листа этот Avowed. Чуда можно не ждать.

-17
Озверин

что за понты? ты по графике Смайта все прочекал?)

6
Wraith_Soul

Зачем так преждевременно игру закапывать, я вот с интересом жду, хочется посмотреть на конкурента свитков.

2